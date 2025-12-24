Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Livraison de chanvre déjouée à Bignona : un tailleur sous mandat de dépôt


Rédigé le Mercredi 24 Décembre 2025 à 12:06 | Lu 40 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) de Ziguinchor a réalisé un important coup de filet dans la lutte contre le trafic de drogue en Casamance. Un homme identifié sous le nom de A. Dédhiou, tailleur de profession et âgé de 41 ans, a été interpellé en possession de 40 kilogrammes de chanvre indien.


Livraison de chanvre déjouée à Bignona : un tailleur sous mandat de dépôt

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 22 décembre 2025, aux environs de 4 heures du matin, à Tenghory, un quartier de la commune de Bignona, dans la région de Ziguinchor. Selon les éléments de l’enquête, le mis en cause convoyait 50 blocs de chanvre indien à bord d’une moto lorsqu’il a été intercepté par les agents de l’OCRTIS, qui avaient exploité un renseignement précis.

 

Interrogé après son arrestation, A. Dédhiou est rapidement passé aux aveux. Il a déclaré que la cargaison de drogue était destinée à un individu identifié comme C. Camara, présenté comme son complice. D’après ses déclarations, ce dernier devait l’attendre à Tenghory pour réceptionner la marchandise.

À l’issue de la procédure, A. Dédhiou a été placé sous mandat de dépôt. Il est poursuivi pour détention, usage et trafic de drogue, ainsi que pour mise en danger de la vie d’autrui, des chefs d’accusation lourds prévus par la législation sénégalaise.

 

Selon des informations rapportées par le journal L’Observateur, l’enquête concernant le principal mis en cause est désormais bouclée. En revanche, C. Camara, le présumé destinataire de la drogue, demeure en fuite. Les forces de sécurité ont lancé un avis de recherche et poursuivent activement les investigations pour mettre la main sur lui.
 

Cette opération illustre une nouvelle fois la détermination des autorités à endiguer le trafic de stupéfiants dans le sud du pays, une zone régulièrement utilisée comme couloir pour l’acheminement de la drogue.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Assises nationales des Daara : Thiès relance le débat sur l’avenir de l’enseignement coranique

Lat Soukabé Fall - 23/12/2025 - 0 Commentaire
Assises nationales des Daara : Thiès relance le débat sur l’avenir de l’enseignement coranique
La ville de Thiès a abrité, ce 23 décembre, les Assises nationales des Daara, une rencontre d’envergure consacrée à la réforme et à la valorisation de l’enseignement coranique au Sénégal. L’événement...

Thiès : Deuxième édition du forum MOHEBS pour l’enseignement bilingue à l’école Cheikh Ibra Fall

Lat Soukabé Fall - 23/12/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Deuxième édition du forum MOHEBS pour l’enseignement bilingue à l’école Cheikh Ibra Fall
L’école élémentaire Cheikh Ibra Fall de Thiès a organisé ce mardi la deuxième édition du forum communautaire MOHEBS (Modèle Harmonisé d’Enseignement Bilingue au Sénégal), qui concerne tous les...

Actualités

Mbao : la gendarmerie démantèle un réseau criminel international de drogue

Lat Soukabé Fall - 24/12/2025 - 0 Commentaire
Mbao : la gendarmerie démantèle un réseau criminel international de drogue
La brigade de recherches (BR) de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a porté un coup dur au trafic international de drogue dans la région de Dakar. Selon des informations obtenues auprès du...

Popenguine : interception d’une pirogue transportant 123 candidats à l’émigration irrégulière

- 24/12/2025 - 0 Commentaire
Popenguine : interception d’une pirogue transportant 123 candidats à l’émigration irrégulière
Une opération menée par la Brigade territoriale de Popenguine a permis l’interpellation de 123 personnes à bord d’une pirogue en partance pour l’Europe, dans le cadre de la lutte contre l’émigration...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags