Livraison de chanvre déjouée à Bignona : un tailleur sous mandat de dépôt

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 22 décembre 2025, aux environs de 4 heures du matin, à Tenghory, un quartier de la commune de Bignona, dans la région de Ziguinchor. Selon les éléments de l’enquête, le mis en cause convoyait 50 blocs de chanvre indien à bord d’une moto lorsqu’il a été intercepté par les agents de l’OCRTIS, qui avaient exploité un renseignement précis.



Interrogé après son arrestation, A. Dédhiou est rapidement passé aux aveux. Il a déclaré que la cargaison de drogue était destinée à un individu identifié comme C. Camara, présenté comme son complice. D’après ses déclarations, ce dernier devait l’attendre à Tenghory pour réceptionner la marchandise.



À l’issue de la procédure, A. Dédhiou a été placé sous mandat de dépôt. Il est poursuivi pour détention, usage et trafic de drogue, ainsi que pour mise en danger de la vie d’autrui, des chefs d’accusation lourds prévus par la législation sénégalaise.



Selon des informations rapportées par le journal L’Observateur, l’enquête concernant le principal mis en cause est désormais bouclée. En revanche, C. Camara, le présumé destinataire de la drogue, demeure en fuite. Les forces de sécurité ont lancé un avis de recherche et poursuivent activement les investigations pour mettre la main sur lui.





Cette opération illustre une nouvelle fois la détermination des autorités à endiguer le trafic de stupéfiants dans le sud du pays, une zone régulièrement utilisée comme couloir pour l’acheminement de la drogue.

