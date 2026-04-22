Linguère : une rencontre entre autorités et imams pour apaiser les tensions locales

À Linguère, le maire Aly Ngouille Ndiaye a organisé, le 22 avril 2026, une rencontre avec les imams de la commune afin de calmer les tensions et favoriser une réponse collective face à une situation qui suscite de nombreuses réactions au sein de la population.

La réunion s’est tenue à la grande mosquée de Thiely Sud, dans un contexte local marqué par une forte émotion. À l’issue des échanges, l’édile a indiqué que cette situation a profondément marqué les habitants du Djoloff, peu habitués à ce type d’événements.

Selon lui, il s’agit d’un phénomène social nécessitant une implication collective. Il a ainsi annoncé sa volonté de travailler avec les différentes composantes de la population pour mettre en place des actions adaptées, notamment à travers des initiatives de sensibilisation destinées aux jeunes.

Dans cette dynamique, un comité regroupant divers acteurs locaux devrait être constitué afin de définir une stratégie. La mairie prévoit d’accompagner ce dispositif en s’appuyant sur l’administration, les leaders religieux, les associations de jeunes, les groupements de femmes ainsi que les relais communautaires.

Le maire a également souligné que les réponses ne doivent pas se limiter à l’aspect judiciaire, insistant sur l’importance du dialogue et de la communication pour mieux comprendre la situation et y apporter des solutions durables.

Par ailleurs, des échanges ont aussi porté sur les questions de santé, notamment les maladies transmissibles, avec la perspective d’organiser des actions d’information et de prévention au sein de la communauté.