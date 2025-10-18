Linguère : lancement des opérations de désencombrement public dès vendredi

Menu
L'Actualité au Sénégal

Le préfet de Linguère annonce le démarrage, vendredi, des opérations de désencombrement à Dahra, avant leur poursuite samedi à Linguère, pour restaurer la circulation et renforcer la sécurité publique.


À l’instar de plusieurs localités du pays, le département de Linguère s’apprête à lancer un vaste programme de désencombrement des emprises publiques. Selon l’annonce du préfet, les opérations débuteront vendredi 24 octobre à Dahra, avant de se poursuivre le samedi 25 octobre à Linguère.

L’autorité administrative a précisé que cette initiative vise à rétablir la libre circulation des personnes et des biens, à améliorer le cadre de vie, à prévenir les risques d’accident et d’incendie, ainsi qu’à renforcer la salubrité et la sécurité publique.

Le préfet a indiqué que des sommations ont déjà été adressées aux occupants concernés pour les inviter à libérer les lieux avant le début effectif des travaux.
« Je préfère appeler à la collaboration de tous pour la réussite de cette initiative, qui vise uniquement l’intérêt général », a-t-il souligné.



