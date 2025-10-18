Menu
Jaaxay : dix-sept personnes interpellées lors d’une opération de police dans un appartement


Rédigé le Mercredi 22 Octobre 2025 à 15:16


La police de Jaaxay a interpellé dix-sept personnes, dont une femme, lors d’une opération menée dans un appartement de la Cité Kalia 2. Des produits divers et du chanvre indien ont été saisis.


Le commissariat d’arrondissement de Jaaxay, couvrant les zones des Parcelles Assainies et de Niacourab, a annoncé avoir mené une opération de police ayant conduit à l’interpellation de dix-sept personnes, dont une femme, dans un appartement situé à la Cité Kalia 2.

Selon les autorités, cette intervention fait suite à plusieurs signalements anonymes faisant état d’allées et venues suspectes dans le logement concerné. Une équipe a alors été dépêchée sur place pour vérifier les informations et procéder aux contrôles d’usage.

Au cours de l’opération, les agents ont saisi un cornet entamé de chanvre indien, des préservatifs, des lubrifiants, des savons intimes, ainsi que deux bouteilles de produits cellulosiques et plusieurs parfums à usage personnel.

La police indique que certains occupants se trouvaient dans des situations jugées compromettantes, et que des préservatifs usagés ont été retrouvés sur les lieux.

Parmi les personnes interpellées, une femme s’est présentée comme travailleuse du sexe sans disposer d’un carnet sanitaire à jour, ce qui a entraîné une poursuite supplémentaire pour non-inscription au fichier sanitaire.

Les suspects sont actuellement placés en garde à vue et font l’objet d’enquêtes pour usage collectif de chanvre indien, exercice illégal de la prostitution et autres infractions présumées.
L’enquête suit son cours afin d’éclaircir les circonstances exactes de l’affaire et de déterminer d’éventuelles responsabilités supplémentaires.

