Ligue des champions : la 3e journée démarre ce mardi, PSG–Barcelone annoncé à 19h

Illustration accompagnant l’article source de Seneweb — Photo publiée par Seneweb

La Ligue des champions reprend ce mardi avec le lancement de sa 3e journée. Dans son point sport diffusé le 20 octobre 2026, RFM annonce notamment un choc très attendu entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, programmé à 19h.

Sur le web, Seneweb évoque également l’ouverture de cette 3e journée ce mardi, avec PSG–Barça présenté comme l’une des affiches phares du programme.

Les supporters suivront cette soirée européenne marquée par plusieurs rencontres, dans un contexte où chaque point peut peser lourd à mesure que la phase de ligue avance.

