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Ligue des champions : la 3e journée démarre ce mardi, PSG–Barcelone annoncé à 19h


Rédigé le Mardi 20 Octobre 2026 à 11:41 | Lu 47 fois Rédigé par


La 3e journée de la Ligue des champions débute ce mardi. Selon RFM, le choc le plus attendu mettra aux prises le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, avec un coup d’envoi annoncé à 19h.


Ligue des champions : la 3e journée démarre ce mardi, PSG–Barcelone annoncé à 19h

Illustration accompagnant l’article source de Seneweb — Photo publiée par Seneweb
La Ligue des champions reprend ce mardi avec le lancement de sa 3e journée. Dans son point sport diffusé le 20 octobre 2026, RFM annonce notamment un choc très attendu entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, programmé à 19h.
Sur le web, Seneweb évoque également l’ouverture de cette 3e journée ce mardi, avec PSG–Barça présenté comme l’une des affiches phares du programme.
Les supporters suivront cette soirée européenne marquée par plusieurs rencontres, dans un contexte où chaque point peut peser lourd à mesure que la phase de ligue avance.




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