Ligue des champions : Krépin Diatta bientôt réintégré à l’AS Monaco après la blessure de Zakaria

Une opportunité pour Krépin Diatta

Écarté de la liste de l’AS Monaco en Ligue des champions, Krépin Diatta pourrait faire son retour plus tôt que prévu. La blessure de Denis Zakaria, capitaine monégasque, indisponible pour deux mois, ouvre une place dans l’effectif.



Le règlement de l’UEFA en faveur du Sénégalais

Selon L’Équipe, Monaco envisage d’activer l’article 31.14 du règlement de l’UEFA, qui autorise le remplacement temporaire d’un joueur blessé plus de soixante jours pendant la phase de groupes. Diatta pourrait donc occuper la place laissée vacante par Zakaria.



Un joueur en quête de relance

Depuis le début de la saison, l’international sénégalais a eu peu de temps de jeu, avec seulement une apparition le 21 septembre contre Metz, ponctuée d’une passe décisive en 57 minutes. Une réintégration en Ligue des champions serait une occasion idéale pour relancer sa carrière.

