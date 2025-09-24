Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Ligue des champions : Krépin Diatta bientôt réintégré à l’AS Monaco après la blessure de Zakaria


Rédigé le Jeudi 25 Septembre 2025 à 11:29 | Lu 24 fois Rédigé par


Blessé pour deux mois, Denis Zakaria laisse sa place dans la liste de l’AS Monaco pour la Ligue des champions. Krépin Diatta pourrait être réintégré grâce au règlement de l’UEFA.


Ligue des champions : Krépin Diatta bientôt réintégré à l’AS Monaco après la blessure de Zakaria

 

Une opportunité pour Krépin Diatta

Écarté de la liste de l’AS Monaco en Ligue des champions, Krépin Diatta pourrait faire son retour plus tôt que prévu. La blessure de Denis Zakaria, capitaine monégasque, indisponible pour deux mois, ouvre une place dans l’effectif.

Le règlement de l’UEFA en faveur du Sénégalais

Selon L’Équipe, Monaco envisage d’activer l’article 31.14 du règlement de l’UEFA, qui autorise le remplacement temporaire d’un joueur blessé plus de soixante jours pendant la phase de groupes. Diatta pourrait donc occuper la place laissée vacante par Zakaria.

Un joueur en quête de relance

Depuis le début de la saison, l’international sénégalais a eu peu de temps de jeu, avec seulement une apparition le 21 septembre contre Metz, ponctuée d’une passe décisive en 57 minutes. Une réintégration en Ligue des champions serait une occasion idéale pour relancer sa carrière.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags