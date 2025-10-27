Ligue 1 sénégalaise : la LSFP réduit le nombre d’officiels sur les bancs de touche et augmente les effectifs à 20 joueurs

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a annoncé une nouvelle mesure réglementaire visant à améliorer le déroulement des matchs et la gestion des équipes. Désormais, le nombre d’officiels autorisés sur les bancs de touche passe de neuf à sept, tandis que le nombre de joueurs convoqués augmente de 18 à 20.



Dans un communiqué publié vendredi, la LSFP explique que cette décision a pour but “d’offrir aux staffs techniques un plus large éventail de choix tout en allégeant la main courante pour plus de fluidité”.



L’instance précise également que seuls les officiels titulaires d’une licence délivrée par la Fédération sénégalaise de football (FSF) pourront désormais figurer sur les bancs de touche.



Les commissaires de match et arbitres de réserve sont par ailleurs invités à veiller à la stricte application de cette nouvelle directive.



La saison 2025-2026 du championnat de Ligue 1 démarre ce samedi à 17 heures avec une affiche entre Teungueth FC, 11e du dernier exercice, et l’US Gorée, dauphin de l’ASC Jaraaf.



En parallèle, la Ligue 2 fera également son retour à la même heure avec une rencontre opposant Essamaye FC à l’AS Kaffrine.

