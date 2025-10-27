Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Ligue 1 sénégalaise : la LSFP réduit le nombre d’officiels sur les bancs de touche et augmente les effectifs à 20 joueurs


Rédigé le Samedi 1 Novembre 2025 à 08:55 | Lu 44 fois Rédigé par


La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) limite désormais à sept le nombre d’officiels sur les bancs de touche afin de permettre l’élargissement des effectifs à 20 joueurs par équipe.


Ligue 1 sénégalaise : la LSFP réduit le nombre d’officiels sur les bancs de touche et augmente les effectifs à 20 joueurs

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a annoncé une nouvelle mesure réglementaire visant à améliorer le déroulement des matchs et la gestion des équipes. Désormais, le nombre d’officiels autorisés sur les bancs de touche passe de neuf à sept, tandis que le nombre de joueurs convoqués augmente de 18 à 20.

Dans un communiqué publié vendredi, la LSFP explique que cette décision a pour but “d’offrir aux staffs techniques un plus large éventail de choix tout en allégeant la main courante pour plus de fluidité”.

L’instance précise également que seuls les officiels titulaires d’une licence délivrée par la Fédération sénégalaise de football (FSF) pourront désormais figurer sur les bancs de touche.

Les commissaires de match et arbitres de réserve sont par ailleurs invités à veiller à la stricte application de cette nouvelle directive.

La saison 2025-2026 du championnat de Ligue 1 démarre ce samedi à 17 heures avec une affiche entre Teungueth FC, 11e du dernier exercice, et l’US Gorée, dauphin de l’ASC Jaraaf.

En parallèle, la Ligue 2 fera également son retour à la même heure avec une rencontre opposant Essamaye FC à l’AS Kaffrine.




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Thiès : création d’un comité de suivi pour le désencombrement de la voirie publique

- 01/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : création d’un comité de suivi pour le désencombrement de la voirie publique
Un comité de suivi des opérations de désencombrement a été mis en place à Thiès par le préfet Mame Less Cabou afin de prévenir toute réoccupation anarchique de la voirie. Le Préfet du département de...

Marche du FDR à Dakar : l’opposition et la société civile dénoncent la vie chère et appellent à l’unité

- 01/11/2025 - 0 Commentaire
Marche du FDR à Dakar : l’opposition et la société civile dénoncent la vie chère et appellent à l’unité
Des partis de l’opposition et des organisations de la société civile ont marché à Dakar pour dénoncer la vie chère et réclamer un renforcement de l’État de droit, à l’appel du Front pour la défense...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags