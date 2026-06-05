Ligue 1 sénégalaise : Teungueth FC décroche un troisième titre de champion

Teungueth FC a été sacré champion du Sénégal à l’issue de la 30e et dernière journée de Ligue 1, disputée le 4 juin 2026. Le club de Rufisque a assuré son titre en s’imposant 1-0 sur la pelouse de Guédiawaye FC.

En tête du classement avant cette ultime rencontre, Teungueth FC devait impérativement obtenir un résultat positif pour conserver sa première place. Face à une équipe de Guédiawaye FC évoluant devant son public au stade Amadou Barry, les deux formations ont livré une première période équilibrée sans parvenir à se départager.

Dès le début de la seconde période, les Rufisquois ont trouvé la faille. Raphaël Ndong a inscrit l’unique but de la rencontre à la 47e minute, permettant à son équipe de prendre l’avantage. Malgré les tentatives de réaction de Guédiawaye FC, le score n’a plus évolué jusqu’au terme du match.

Avec ce succès, Teungueth FC boucle la saison avec 54 points et une différence de buts de +16. L’AJEL de Rufisque a également terminé avec 54 points après sa victoire 1-0 contre Génération Foot.

Le titre s’est finalement joué sur les confrontations directes entre les deux clubs de Rufisque, un critère favorable à Teungueth FC qui conserve ainsi la première place du classement.

Ce sacre est le troisième de l’histoire du club après ceux obtenus lors des saisons 2020-2021 et 2023-2024. Il permet également à Teungueth FC de représenter le Sénégal lors des prochaines compétitions africaines interclubs.

Cette consécration marque aussi une nouvelle réussite pour l’entraîneur Malick Daf. Déjà champion la saison précédente avec le Jaraaf de Dakar, il remporte un nouveau titre avec un autre club. Il s’agit du quatrième championnat de sa carrière.

Dans le bas du classement, la SONACOS de Diourbel et l’AS Cambérène sont reléguées et évolueront en division inférieure la saison prochaine.

Au terme de la saison 2025-2026, Teungueth FC termine donc champion après une lutte serrée jusqu’à la dernière journée avec l’AJEL de Rufisque.