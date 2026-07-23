Cette cérémonie, retransmise en direct sur plusieurs plateformes numériques, marque une étape décisive dans la recomposition de la majorité présidentielle. Après plusieurs semaines de spéculations et de concertations, le chef de l'État a choisi de doter son camp d'une formation politique destinée à accompagner son action et à structurer son projet pour les années à venir.



Dans son adresse aux militants, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité de bâtir une organisation politique capable de défendre les intérêts supérieurs de la nation au-delà des ambitions personnelles. Le choix du slogan « La Patrie d'abord » traduit cette volonté de placer l'intérêt national, la souveraineté, la justice sociale, la transparence et le développement économique au cœur de l'engagement politique.





Selon les initiateurs, Kiiraay ambitionne de rassembler des Sénégalais de tous horizons autour d'un projet fondé sur la responsabilité, la bonne gouvernance et le renforcement des institutions.





Dès les premières heures de la matinée, des délégations venues des quatorze régions du Sénégal ont convergé vers le King Fahd Palace. Drapés aux couleurs du nouveau parti, les militants ont entonné des chants, brandi des pancartes et scandé des slogans favorables au chef de l'État.





L'ambiance est montée d'un cran à l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye, accueilli sous une salve d'applaudissements. Plusieurs personnalités politiques, des responsables de mouvements alliés ainsi que des représentants de la société civile ont pris part à cette cérémonie historique.



Parmi les moments les plus commentés de la rencontre figure la reprise répétée d'une expression en wolof par une partie de l'assistance :



« Saa fitna dotul fi, nanéti niekh. »





Cette formule, largement reprise par les militants, a été interprétée comme un appel à tourner la page des divisions et des tensions politiques. Pour plusieurs participants, elle traduisait également une critique politique visant Ousmane Sonko. Selon cette lecture, les auteurs de ce slogan entendaient affirmer que celui qu'ils considèrent comme un acteur majeur des confrontations politiques récentes ne serait plus en mesure d'imposer le rythme du débat politique ou de déstabiliser le pouvoir.





Cette séquence a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, où les interprétations se sont multipliées entre partisans et adversaires des différentes sensibilités politiques.



La naissance de Kiiraay intervient dans un contexte marqué par une profonde recomposition de la scène politique sénégalaise. Le lancement de cette nouvelle formation intervient après plusieurs départs enregistrés au sein de Pastef et alors que plusieurs mouvements et personnalités ont choisi de rallier le président Bassirou Diomaye Faye.





Pour les observateurs, cette initiative vise à donner une assise politique propre au chef de l'État, à renforcer la cohésion de sa majorité et à préparer les prochaines échéances électorales dans un cadre organisationnel clairement identifié.



Au-delà de l'engouement suscité par son lancement, le nouveau parti devra rapidement relever plusieurs défis : mettre en place ses instances dirigeantes, installer des coordinations dans les différentes collectivités territoriales, fédérer les forces qui composent la majorité présidentielle et convaincre une opinion publique exigeante sur les résultats des politiques publiques.





Les prochains mois seront donc déterminants pour mesurer la capacité de Kiiraay à transformer la dynamique observée lors de son lancement en une véritable force politique nationale.



Avec la création de Kiiraay, Bassirou Diomaye Faye ouvre un nouveau chapitre de son parcours politique. En choisissant le slogan « La Patrie d'abord », le chef de l'État entend imprimer une identité propre à sa formation et affirmer sa volonté de construire une majorité organisée autour d'un projet qu'il présente comme centré sur l'intérêt supérieur de la nation.



Le lancement de ce parti pourrait ainsi redessiner les équilibres politiques au Sénégal et alimenter les débats sur l'avenir de la majorité présidentielle, ainsi que sur les relations entre les différentes figures qui ont porté l'alternance de 2024.

