En wolof, « Kiiraay » signifie « ce qui protège », un nom choisi pour symboliser l'ambition de bâtir une force politique présentée comme un rempart au service des Sénégalais. Selon la résolution lue par Aminata Touré, le nouveau parti résulte de la fusion de 437 partis, mouvements et associations, illustrant la volonté de fédérer un large éventail d'acteurs politiques autour du chef de l'État.



L'une des principales annonces de cette journée reste la décision de Bassirou Diomaye Faye de prendre lui-même la présidence du parti. Ce choix marque un changement majeur dans son positionnement politique. À son arrivée au pouvoir, le chef de l'État avait pourtant affirmé vouloir séparer les fonctions présidentielles de la direction d'un parti politique, allant jusqu'à quitter son poste de secrétaire général de Pastef.





En reprenant aujourd'hui la tête d'une nouvelle formation, le président acte une évolution stratégique qui intervient dans un contexte de relations de plus en plus tendues avec Ousmane Sonko, resté à la tête de Pastef.



Le lancement de Kiiraay – Les Patriotes Républicains intervient alors que plusieurs responsables politiques ont récemment quitté aussi bien Pastef que l'Alliance pour la République (APR). Cette nouvelle dynamique politique est perçue comme le début d'une importante recomposition du paysage politique sénégalais.





La présence ou l'absence de plusieurs ministres et responsables proches des deux principaux pôles du pouvoir est particulièrement observée. Le positionnement de personnalités comme Déthié Fall, Moustapha Guirassy ou Cheikh Tidiane Dièye pourrait être interprété comme un indicateur de l'équilibre des forces entre les deux camps.



Au-delà des enjeux politiques internes, la création de ce nouveau parti est suivie avec attention par les partenaires économiques du Sénégal. Alors que les autorités poursuivent la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050 et cherchent à renforcer la confiance des investisseurs après les débats autour de la dette publique, l'exécutif entend afficher une majorité structurée et une stabilité institutionnelle favorable à la poursuite des réformes économiques.





Avec « Kiiraay – Les Patriotes Républicains », Bassirou Diomaye Faye ouvre ainsi une nouvelle séquence politique qui pourrait profondément redessiner les rapports de force au sein de la majorité présidentielle et influencer les futures échéances électorales.

