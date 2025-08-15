Les footballeurs sénégalais brillent lors du coup d’envoi des championnats européens

Plusieurs footballeurs sénégalais se sont distingués ce week-end, à l’occasion du démarrage de la saison 2025-2026 des championnats européens. Entre buts et passes décisives, leurs performances ont marqué la première journée.



Oumar Diouf et les buteurs du week-end

En deuxième division belge, l’attaquant de 22 ans Oumar Diouf (RFC Liège) a signé un doublé contre Seraing, où évoluent ses compatriotes Thierno Gaye, Djibril Diarra et Saliou Faye.

En Super Lig turque, Alassane Ndao (Konyaspor) a inscrit un but et délivré une passe décisive lors du succès de son équipe (3-0) contre Gaziantep. Son compatriote Mame Thiam (Eyupspor) a aussi marqué, malgré la défaite (1-2) face à Besiktas.

En Liga espagnole, Pape Guèye (Villarreal) a trouvé le chemin des filets contre le Real Oviedo avant de céder sa place à la 70ᵉ minute.

En Ligue 1 française, Rassoul Ndiaye (Le Havre) a marqué l’unique but de son équipe, battue par l’AS Monaco (1-3).



Les passeurs décisifs

À Monaco, Lamine Camara s’est distingué par une passe décisive avant de quitter la pelouse à la 63ᵉ minute. Son compatriote Pape Matar Sarr (Tottenham) a également été passeur sur le troisième but des Spurs contre Burnley (3-0).



Autres performances notables

Le gardien Mory Diaw (Le Havre) a disputé son premier match de championnat, encaissant trois buts. Son coéquipier et capitaine Arouna Sangante, ainsi qu’Issa Soumaré, étaient aussi titulaires.

Le Stade rennais, entraîné par Habib Bèye, s’est imposé (1-0) face à l’Olympique de Marseille.



En Premier League, Habib Diarra (Sunderland) et El Hadji Malick Diouf (West Ham) ont fait leurs débuts en s’affrontant. Sunderland, promu cette saison, s’est imposé largement (3-0).

Avec Crystal Palace, Ismaïla Sarr a disputé l’intégralité du match contre Chelsea (0-0), une semaine après son but en Community Shield. En face, Nicolas Jackson était suspendu.



Enfin, Abdallah Simah (Brighton) n’était pas convoqué contre Fulham (1-1), tandis que Idrissa Gana Guèye et Iliman Ndiaye entreront en lice lundi avec Everton face à Leeds United.



