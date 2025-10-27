Les essais nucléaires US rapprocheraient le monde d'une guerre nucléaire – analyste allemande

L'annonce de Trump marque une nouvelle escalade des tensions internationales de la part des États-Unis, a estimé auprès de Sputnik Sevim Dagdelen, experte en politique étrangère du parti allemand BSW.

Un retour aux essais nucléaires réels constituerait une violation d'un tabou, selon elle.

Cette escalade est également liée au retrait de Washington d'accords clés sur le désarmement et constitue une dangereuse rupture avec la politique que les États-Unis ont suivie pendant des décennies, a ajouté Mme Dagdelen.