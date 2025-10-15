Les corps de deux nouveau-nés retrouvés dans un état de décomposition avancé, deux femmes, dont la mère présumée des bébés, placées en garde à vue

Rédigé le Jeudi 16 Octobre 2025 à 22:01 | Rédigé par Lat Soukabé Fall

Les corps de deux nouveau-nés, en état de décomposition avancée, ont été découverts dans le Vaucluse mercredi 15 octobre. Deux jeunes femmes, dont la mère présumée des deux jumeaux, ont été placées en garde à vue jeudi, a annoncé le parquet de Carpentras.



Les cadavres des petits jumeaux ont été retrouvés mercredi, enveloppés sur la terrasse du domicile de la mère présumée, âgée de 20 ans, à Vaison-la-Romaine, selon une source proche de l’enquête. Cette découverte a eu lieu dans le cadre d’une perquisition suite à un signalement de disparition inquiétante de mineurs reçu la veille au parquet de Carpentras, a précisé le parquet dans un communiqué. Les corps ont été transportés à l’institut médico-légal de Nîmes pour autopsie, "afin de déterminer les causes et circonstances de la mort non établies à ce stade", selon la même source.





Deux femmes de 20 et 19 ans en garde à vue

Jeudi, deux femmes, âgées de 20 et 19 ans, la mère présumée et selon une source proche de l’enquête, son amie qui aurait été témoin de l’accouchement, sont entendues en garde à vue dans le cadre d’une enquête ouverte notamment pour meurtre sur mineur, recel de cadavre, modification de l’état des lieux d’un crime ou d’un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité.



Dans son communiqué, le parquet de Carpentras indique qu’un "dessaisissement de l’affaire au profit du pôle de l’instruction près le tribunal judiciaire d’Avignon est envisagé demain compte tenu de la qualification criminelle des faits".



En décembre 2022, à Bédoin toujours dans le Vaucluse, une mère de 41 ans, mère de trois enfants, a été écrouée après la découverte des corps de deux nouveau-nés dans un congélateur. Le procès de ce double infanticide doit se tenir courant 2026