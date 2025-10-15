Menu
Gouvernement Lecornu : une survie fragile


Rédigé le Jeudi 16 Octobre 2025 à 21:56 | Lu 52 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le 16 octobre, Sébastien Lecornu a échappé de justesse à deux motions de censure à l'Assemblée nationale. La première, portée par La France insoumise, a échoué de seulement 18 voix. La seconde, initiée par le Rassemblement national, a recueilli 144 voix, loin des 289 nécessaires pour renverser le gouvernement. Cette survie est en partie due à un compromis avec le Parti socialiste : Lecornu a accepté de suspendre la réforme des retraites de 2023, qui prévoyait un relèvement de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Cependant, cinq députés socialistes d'Outre-mer ont voté la censure, dénonçant des injustices envers les territoires ultramarins.


La France fait face à une croissance économique modeste, estimée à 1,2 % en 2025, avec une inflation persistante de 3,4 %. Cette situation fragilise les finances publiques, déjà sous surveillance de l'agence Moody's, qui a mis la dette française sous perspective négative.

 Le gouvernement de Michel Barnier, précédemment en place, avait dû démissionner en raison de divergences sur le budget et des tensions internes. 




Le gouvernement Lecornu doit présenter le budget 2026 d'ici la fin de l'année. Cependant, l'absence de majorité claire rend l'adoption de ce budget incertaine. L'Union européenne a exprimé des inquiétudes concernant la suspension de la réforme des retraites, soulignant que bien que cette décision soit coûteuse, des mesures compensatoires doivent être mises en place pour respecter les engagements budgétaires 
Depuis les élections législatives de juin 2024, la France est plongée dans une crise politique sans précédent, avec un parlement fragmenté en trois blocs principaux : la gauche, le centre et l'extrême droite. Cette situation a conduit à la formation de plusieurs gouvernements minoritaires, dont ceux de Michel Barnier et François Bayrou, qui ont tous deux échoué.

La nomination de Sébastien Lecornu en octobre 2025 visait à instaurer une stabilité, mais les tensions politiques demeurent vives.



La France se trouve à un carrefour politique. La capacité du gouvernement à adopter le budget 2026 sera déterminante pour la stabilité économique et politique du pays. Les partis politiques devront faire preuve de compromis pour éviter une paralysie législative et répondre aux attentes des citoyens face à une crise politique prolongée.


Lat Soukabé Fall

