Donald Trump menace « d’aller tuer » les membres du Hamas si les violences se poursuivent à Gaza

« Si le Hamas continue à tuer des gens à Gaza, ce qui n’était pas prévu dans l’accord, nous n’aurons pas d’autre choix que d’aller les tuer », a écrit le président américain, sans préciser la nature d’une éventuelle riposte militaire.



Cette déclaration intervient deux jours après la diffusion par le Hamas d’une vidéo montrant, selon plusieurs médias internationaux, l’exécution sommaire en pleine rue de plusieurs personnes accusées d’être des « collaborateurs » d’Israël. Les images, filmées à Gaza-ville, ont suscité une onde d’indignation et de vives condamnations dans la communauté internationale.



Les États-Unis ont qualifié ces actes de « barbarie injustifiable » et appelé à une enquête indépendante sur les circonstances de ces exécutions.



Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a multiplié les prises de position musclées sur le conflit israélo-palestinien. Mais cette fois, sa menace d’« aller tuer » les membres du Hamas marque un durcissement spectaculaire de son discours, qui contraste avec les efforts diplomatiques menés ces dernières semaines par plusieurs pays arabes et occidentaux pour obtenir un cessez-le-feu durable.



Le président américain a ajouté que les États-Unis « ne resteraient pas les bras croisés » face à ce qu’il a appelé « la violation flagrante des engagements pris par le Hamas ».



Sur le terrain, la situation reste extrêmement tendue. Malgré l’annonce d’une trêve fragile, les affrontements sporadiques se poursuivent dans plusieurs quartiers de Gaza. Des sources locales font état de luttes internes entre factions armées, exacerbées par la pénurie d’aide humanitaire et l’effondrement de l’ordre public.



Les exécutions diffusées cette semaine par le Hamas ont renforcé le climat de peur parmi la population et accentué la pression internationale sur le mouvement.



L’Union européenne, par la voix de son haut représentant pour les Affaires étrangères, a appelé à « la retenue et au respect du droit international humanitaire ».

De son côté, le gouvernement israélien a salué la fermeté du président américain, estimant que « toute complaisance envers le Hamas revient à cautionner le terrorisme ».



À l’inverse, plusieurs ONG et analystes redoutent que les déclarations de Trump n’alimentent davantage la spirale de la violence et ne compromettent les efforts diplomatiques en cours.





Les propos du président Trump illustrent une fois de plus son approche directe et imprévisible des crises internationales. Mais dans un contexte aussi explosif que celui de Gaza, cette rhétorique martiale pourrait s’avérer risquée. Entre pressions militaires, attentes humanitaires et enjeux politiques internes, la marge de manœuvre de Washington reste étroite.

