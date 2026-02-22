Les Sénégalais brillent en Europe et en Arabie saoudite : buts, doublés et performances décisives

Plusieurs internationaux sénégalais ont marqué les esprits ce week-end dans les championnats étrangers, en trouvant le chemin des filets ou en livrant des prestations décisives avec leurs clubs respectifs.

En Ligue 1 française, Bamba Dieng a mis fin à une période de disette en transformant un penalty lors du match nul spectaculaire entre le FC Lorient et l’OGC Nice (3-3). L’attaquant sénégalais a été remplacé dans le dernier quart d’heure par son compatriote Sambou Soumano.

En Belgique, Ilay Camara, de retour de blessure, a inscrit un but avec le RSC Anderlecht lors de la victoire face au Zulte-Waregem, à l’occasion de la 26e journée de Pro League. Le milieu de terrain de 23 ans a marqué le troisième but de son équipe avant d’être remplacé à la 64e minute.

En Liga espagnole, Pape Gueye a inscrit son quatrième but de la saison en transformant un penalty dans le temps additionnel de la première période, contribuant à la victoire du Villarreal CF face au Valencia CF. Il est toutefois sorti sur blessure à la 58e minute.

En Ligue 2 française, Famara Diédhiou s’est illustré avec un doublé lors de la victoire du Clermont Foot contre l’US Boulogne (2-0). L’attaquant de 33 ans enchaîne ainsi un sixième but consécutif, dont un triplé sur les trois dernières journées.

Dans le même championnat, Cheikh Fall a réussi des débuts remarqués avec l’ES Troyes AC, leader du classement. Buteur et passeur décisif face au Pau FC (4-3), son ancien club, il a disputé l’intégralité de la rencontre.

En Ligue 1, l’AS Monaco, avec Krépin Diatta et Lamine Camara titulaires, a infligé une défaite (3-2) au RC Lens, qui occupait la tête du classement. Lens cède sa place au Paris Saint-Germain, vainqueur du FC Metz (3-0).

Toujours en France, Habib Beye a connu des débuts difficiles sur le banc de l’Olympique de Marseille, battu 2-0 à l’extérieur par le Stade Brestois 29.

En Serbie, Franck Kanouté a marqué lors de la victoire du Radnički Niš face au FK IMT Belgrade (2-1), en Super Liga.

En Premier League anglaise, le Crystal Palace d’Ismaïla Sarr s’est imposé face au Wolverhampton Wanderers (1-0). De son côté, Tottenham Hotspur, avec Pape Matar Sarr titulaire, s’est lourdement incliné contre le leader Arsenal FC (1-4). Sunderland AFC a également été battu par Fulham FC (1-3).

West Ham United a concédé un nul vierge contre AFC Bournemouth, tandis que Chelsea FC a été tenu en échec par Burnley FC.

En Arabie saoudite, l’Al-Nassr FC de Sadio Mané a repris la tête du championnat après une large victoire (4-0) face à l’Al-Hazem FC. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, auteur d’un doublé, signent une huitième victoire consécutive.

L’Al-Hilal SFC de Kalidou Koulibaly a été accroché (1-1) par l’Al-Ittihad Club, tandis que l’Al-Ahli Saudi FC d’Édouard Mendy s’est imposé 4-1 contre Al-Najma SC.

Un week-end prolifique pour les Lions, qui continuent de briller sur les pelouses étrangères.