Diogo : incendie maîtrisé sur le site minier d’Eramet Grande Côte

La société minière Eramet Grande Côte (GCO) a annoncé avoir maîtrisé un incendie survenu dimanche après-midi sur son unité d’extraction de sables minéralisés, implantée sur son site de Diogo, dans l’ouest du pays. L’entreprise affirme qu’aucune victime n’a été enregistrée.

Dans un communiqué transmis à l’APS, la société précise que le feu s’est déclaré vers 14 heures au niveau de la WCP (Wet Concentration Plant), installée sur une barge flottante. L’usine a été immédiatement évacuée et un périmètre de sécurité mis en place.

Les autorités territoriales et administratives ont été informées de la situation, indique la même source.

L’incendie a pu être circonscrit puis éteint grâce à l’intervention coordonnée des équipes internes, appuyées par les sapeurs-pompiers venus des casernes de Kébémer, Guéoul, Louga et Saint-Louis.

Les équipes restent mobilisées pour le refroidissement des installations. Un dispositif d’information a également été mis en place à l’intention des communautés riveraines afin d’assurer une communication régulière.

Des investigations doivent être menées pour déterminer l’origine du sinistre et évaluer son impact sur les activités du site.

Eramet Grande Côte indique demeurer pleinement engagée dans la gestion de la situation, en soulignant que la sécurité de ses collaborateurs, de ses sous-traitants et des populations environnantes constitue sa priorité absolue.