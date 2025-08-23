Le tirage au sort du Mondial 2026 fixé au 5 décembre à Washington

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, qui se déroulera du 19 juin au 19 juillet au Canada, au Mexique et aux États-Unis, se tiendra le 5 décembre 2025 au Kennedy Center, à Washington, selon un communiqué publié vendredi par la FIFA.



Cette annonce a été faite à la Maison Blanche par le président américain Donald J. Trump et le président de la FIFA, Gianni Infantino. La cérémonie débutera à 12h00 (heure locale), soit 18h00 GMT, et sera retransmise dans les trois pays hôtes ainsi qu’à l’échelle mondiale par les diffuseurs partenaires de la FIFA.



La FIFA précise que les équipes des pays organisateurs occuperont les positions A1 (Mexique), B1 (Canada) et D1 (États-Unis), conformément au calendrier des matchs publié l’an dernier.



Le Mondial 2026 sera le premier à se tenir dans trois pays et adoptera un nouveau format à 48 équipes, réparties en douze groupes de quatre, avec un tour supplémentaire de 16es de finale.



Outre les pays hôtes, dix sélections sont déjà qualifiées : l’Argentine (championne en titre), l’Australie, le Brésil, l’Équateur, l’Iran, le Japon, la Jordanie (première participation), la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande et l’Ouzbékistan (qui disputera également son premier Mondial).



La FIFA indique que 42 des 48 équipes seront connues au moment du tirage, les six dernières places étant attribuées lors des barrages prévus en mars 2026.



En Afrique, les 7e et 8e journées des éliminatoires se dérouleront du 3 au 9 septembre 2025. Le Sénégal recevra le Soudan le 4 septembre au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, avant d’affronter la République démocratique du Congo le 9 septembre à Kinshasa. Les Lions boucleront leur parcours qualificatif à domicile, contre le Soudan du Sud le 8 octobre et la Mauritanie le 11 octobre.

