Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

18e édition Thiant borom Darou Moukhty à Thiès: Préfet et Gouverneur assurent sécurité et organisation


Rédigé le Lundi 17 Novembre 2025 à 17:38 | Lu 37 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À l’occasion de la 18e édition du Thiant borom Darou, prévue le 22 novembre à Thiès, le Dahira Sahadatoul Darayni, organise des consultations médicales gratuites pour les pèlerins.


18e édition Thiant borom Darou Moukhty à Thiès: Préfet et Gouverneur assurent sécurité et organisation

Sous la présidence du Préfet, le Comité Régional de Développement (CRD) a réuni les services techniques de l’État, les collectivités locales, les représentants de la famille de Serigne Massamba Sy et les acteurs communautaires.
L’objectif : harmoniser les dispositifs pour garantir un Magal sécurisé et bien encadré.

Plusieurs décisions fortes ont été arrêtées :
 

 Renforcement de la sécurité, avec un important dispositif policier ;

  Continuité de l’eau et de l’électricité, assurée par des équipes techniques en veille permanente ;

 Dispositif sanitaire élargi, appuyé par des postes de santé avancés et des ambulances ;

  Programme de nettoyage intensif et évacuation régulière des ordures.
 

Ces mesures font de cette 18e édition l’une des mieux préparées.
 

Cette initiative se déroule sous le Ndigeul de Serigne Mountakha Mbacké et Serigne Bassirou Mbacké, avec la bénédiction de Serigne Khalil Borom Darou Mouhty, et accompagne les mesures arrêtées lors du CRD présidé par le Préfet, notamment sur la sécurité, l’eau, l’électricité et l’assainissement.

Les fidèles de Thiès se mobilisent activement : réunions, récitations de khassaïdes et préparation pour rejoindre le site du Magal. L’action du dahira reflète l’esprit de khidma, de solidarité et de service qui anime cette célébration.

Le Dahira Sahadatoul Darayni invite les pèlerins à vivre cet événement dans la piété, la discipline et la solidarité.
Les autorités assurent que toutes les conditions matérielles, sécuritaires et sanitaires sont réunies pour accueillir les fidèles dans les meilleures conditions.

Avec l’implication coordonnée de l’État, des dahiras et des autorités locales , la 18e édition du Magal de Darou s’annonce comme une célébration majeure, marquée par la foi et le sens du service.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags