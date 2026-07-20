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L'Actualité au Sénégal

Le rond-point Nguinth encore frappé par un accident mortel


Rédigé le Mercredi 22 Juillet 2026 à 23:24 | Lu 44 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Thiès est de nouveau endeuillée par un tragique accident de la circulation. Ce mercredi matin, un conducteur de moto Jakarta a perdu la vie après une violente collision avec un taxi au niveau du rond-point Nguinth, l'un des axes les plus fréquentés de la ville.


Le rond-point Nguinth encore frappé par un accident mortel

La victime, identifiée sous le nom d'Amdy, assurait une course avec un passager lorsqu'elle est arrivée à proximité de la voie menant vers Takhikao. À cet endroit, un important embouteillage ralentissait fortement la circulation.
 

Selon les premiers éléments recueillis sur place, le jeune conducteur aurait tenté de contourner le bouchon en se faufilant entre les véhicules. Après avoir évité de peu un pousse-pousse, sa moto serait entrée en collision avec un taxi circulant sur l'axe.
 

Le choc, d'une extrême violence, a provoqué un grave traumatisme crânien au conducteur de Jakarta. Malgré l'arrivée rapide des secours, il est décédé sur les lieux avant toute prise en charge médicale.
 

Son passager a été moins gravement atteint. Blessé au bras et souffrant de plusieurs contusions, il a été évacué par les sapeurs-pompiers vers un établissement de santé pour recevoir les soins nécessaires.
 

Les éléments des forces de l'ordre ont procédé aux constatations d'usage afin de reconstituer les circonstances exactes de ce drame. Le corps de la victime a été transféré à la morgue.
 

Le chauffeur du taxi a été interpellé dans le cadre de l'enquête ouverte par les autorités compétentes. Les investigations devront déterminer les responsabilités de chacun et établir les causes précises de cette collision mortelle.



Lat Soukabé Fall

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