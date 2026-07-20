La victime, identifiée sous le nom d'Amdy, assurait une course avec un passager lorsqu'elle est arrivée à proximité de la voie menant vers Takhikao. À cet endroit, un important embouteillage ralentissait fortement la circulation.





Selon les premiers éléments recueillis sur place, le jeune conducteur aurait tenté de contourner le bouchon en se faufilant entre les véhicules. Après avoir évité de peu un pousse-pousse, sa moto serait entrée en collision avec un taxi circulant sur l'axe.





Le choc, d'une extrême violence, a provoqué un grave traumatisme crânien au conducteur de Jakarta. Malgré l'arrivée rapide des secours, il est décédé sur les lieux avant toute prise en charge médicale.





Son passager a été moins gravement atteint. Blessé au bras et souffrant de plusieurs contusions, il a été évacué par les sapeurs-pompiers vers un établissement de santé pour recevoir les soins nécessaires.





Les éléments des forces de l'ordre ont procédé aux constatations d'usage afin de reconstituer les circonstances exactes de ce drame. Le corps de la victime a été transféré à la morgue.





Le chauffeur du taxi a été interpellé dans le cadre de l'enquête ouverte par les autorités compétentes. Les investigations devront déterminer les responsabilités de chacun et établir les causes précises de cette collision mortelle.

