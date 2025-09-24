Diourbel : un centre psychiatrique bientôt créé pour renforcer la prise en charge des malades mentaux

Le préfet de Diourbel, Abdou Khadir Diop, a annoncé mercredi la création prochaine d’un centre psychiatrique dans le département, afin d’améliorer la prise en charge des malades mentaux.



« Face à la problématique de la prise en charge des malades mentaux, il fallait prendre des initiatives avec les acteurs locaux. Nous avons décidé de nous engager à travers un mécanisme local », a-t-il déclaré en présidant un atelier de réflexion organisé avec l’appui de l’ONG PDEF.



Le préfet a souligné que cette question relève aussi de la sécurité publique. C’est dans ce cadre qu’il a annoncé la mise en place du centre, avec l’appui du ministère de la Santé et des partenaires sociaux. La mairie de Tocky Gare a déjà mis à disposition une superficie de quatre hectares pour accueillir l’infrastructure.



Selon l’autorité administrative, près de 70 malades mentaux sont transférés chaque année hors de la région, faute de structure spécialisée. Pour y remédier, un fonds local sera créé et alimenté par les collectivités territoriales ainsi que par les partenaires techniques et financiers.



Le préfet a également plaidé pour le renforcement du personnel spécialisé dans les structures sanitaires de la région. Par ailleurs, une journée de sensibilisation sera organisée lors de la Journée mondiale de la santé mentale afin d’encourager l’implication des populations.



La rencontre a réuni les sous-préfets de Ndoulo et de Ndindy, le directeur de l’hôpital régional, le médecin-chef du district sanitaire, un représentant de la division de la santé mentale du ministère de la Santé, ainsi que plusieurs acteurs locaux.



