ICS : un record de 105 000 tonnes d’engrais livrées pour la campagne agricole 2025-2026

Les Industries chimiques du Sénégal (ICS) ont annoncé avoir livré un volume record de 105 000 tonnes d’engrais aux distributeurs agréés dans le cadre de la campagne agricole 2025-2026. Ce chiffre marque une progression notable par rapport aux 70 000 tonnes mises à disposition lors de la précédente campagne.



Dans un communiqué, l’entreprise basée à Darou Khoudoss, spécialisée dans l’exploitation de l’acide phosphorique, précise que 93 000 tonnes ont été distribuées entre juin et juillet 2025, garantissant un approvisionnement régulier et sécurisé des producteurs sur l’ensemble du territoire national. Cette opération s’est déroulée en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage.



Afin de renforcer l’accessibilité aux intrants, les ICS ont procédé à une réduction des prix. Ainsi, le sac de NPK 15-15-15, destiné au maïs, est passé de 9 500 FCFA en 2024 à 8 500 FCFA en 2025, tandis que le NPK 6-20-10, utilisé pour l’arachide, est proposé à 6 000 FCFA contre 6 500 FCFA l’année précédente.



Parallèlement, l’entreprise a lancé, le 22 juillet dernier, le Programme des ICS pour le Soutien à l’Agriculture (PICSA). Ce dispositif vise à améliorer la performance du secteur agricole à travers des formations, la distribution d’intrants et le renforcement des capacités des producteurs. La première phase a concerné 60 exploitants répartis dans cinq zones agroécologiques et huit régions du pays, de Thiès à Ziguinchor.



Selon les ICS, ces initiatives traduisent leur volonté d’accompagner durablement la politique agricole nationale et de contribuer à la souveraineté alimentaire du Sénégal.



✅ aps

