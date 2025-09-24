Conflit judiciaire : Bocar Samba Dièye perd face à la Cbao-Attijari et voit ses immeubles expulsés





Le 22 septembre, le dossier opposant l’homme d’affaires Bocar Samba Dièye à la Cbao-Attijari a connu un tournant décisif. Le tribunal de commerce de Dakar a rejeté l’opposition introduite par Dièye contre l’expulsion de ses immeubles, se déclarant incompétent. Cette décision ouvre la voie à une exécution immédiate de l’expulsion.



Cette affaire remonte à plusieurs années et concerne une créance contestée. Dès avril 2017, le tribunal hors classe de Dakar avait ordonné l’expulsion de Bocar Samba Dièye de trois biens stratégiques — immatriculés TF 8403/GR, 16.797/GR et 9293/GR — sur la base d’une saisie initiée par la banque. La justice avait estimé que Dièye occupait ces immeubles « sans droit ni titre », autorisant leur libération immédiate.



Malgré ce jugement, l’homme d’affaires a toujours contesté la créance. En réponse, la Cbao-Attijari a poursuivi ses démarches, aboutissant à la mutation des biens en son nom. Le 14 juillet 2025, un acte d’expulsion a été signifié, suivi d’une sommation de quitter les lieux le 25 juillet. Refusant d’obtempérer, Bocar Samba Dièye avait déposé opposition le 5 août 2025.



La décision du tribunal de commerce, en rejetant son recours, a non seulement validé l’expulsion, mais a aussi condamné Dièye aux dépens. Ce revers marque une étape majeure dans ce bras de fer judiciaire, fragilisant financièrement l’homme d’affaires et renforçant la position de la Cbao-Attijari.



Si Bocar Samba Dièye peut encore tenter d’autres voies de recours, cette décision conforte la banque dans sa volonté de récupérer les immeubles contestés, rapprochant progressivement l’opérateur économique d’une perte définitive de son patrimoine.

