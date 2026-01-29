Elle simule une grossesse hors mariage et un faux enlèvement pour se faire répudier

Son absence avait provoqué une panique générale au sein de la famille, qui avait alerté les forces de l’ordre. Les recherches engagées ont finalement permis de la retrouver saine et sauve, mettant au jour la supercherie.



Face aux enquêteurs, elle a fini par avouer l’ensemble de la mise en scène, reconnaissant avoir agi sous la pression psychologique et le désespoir. Le tribunal, tout en prenant en compte les aveux, a rappelé la gravité des faits, notamment la mobilisation inutile des forces de sécurité et l’angoisse causée à ses proches.

Selon les faits exposés à la barre, la mise en cause entretenait des relations conflictuelles avec son époux et cherchait un moyen radical de mettre fin au mariage. Craignant les conséquences sociales d’une séparation directe, elle a monté un scénario élaboré, annonçant une grossesse fictive avant de disparaître volontairement pendant plusieurs jours.