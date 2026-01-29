Thiès : une dispute autour d’un “lakh” mène une sexagénaire devant la justice

Au cours de la bagarre, la prévenue aurait porté des coups à sa voisine, lui causant des blessures ayant nécessité une consultation médicale. La victime, estimant avoir été agressée injustement, a décidé de porter plainte, entraînant l’interpellation de la mise en cause.



Devant le tribunal, la sexagénaire a tenté de minimiser les faits, évoquant une provocation et une situation de colère passagère.



Elle a reconnu une dispute, tout en niant toute intention de blesser gravement.



Le parquet, pour sa part, a rappelé que nul n’est au-dessus de la loi, quel que soit l’âge, et que les violences de voisinage constituent une source croissante de conflits judiciaires. L’affaire a été mise en délibéré, illustrant une fois de plus comment des querelles du quotidien peuvent dégénérer et finir devant les juridictions.

Les faits se sont déroulés dans un quartier populaire de la ville, lors d’un différend entre voisines. Selon l’accusation, la sexagénaire reprochait à sa vis-à-vis une histoire de partage et de propos jugés déplacés autour du repas. La tension est montée rapidement, laissant place à des échanges d’insultes, puis à une violente altercation physique.