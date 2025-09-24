Menu
L'Actualité au Sénégal

Le prix Nobel de chimie décerné au Japonais Susumu Kitagawa, au Britannique Richard Robson et à l'Américain Omar M. Yaghi


Rédigé le Mercredi 8 Octobre 2025 à 10:56 | Lu 41 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L'Académie royale des sciences de Suède a attribué, mercredi 8 octobre, le prix Nobel de chimie au Japonais Susumu Kitagawa, au Britannique Richard Robson et à l'Américain Omar M. Yaghi, pour le développement de structures métallo-organiques.


Les lauréats ont créé des structures moléculaires comportant de grands espaces à travers lesquels peuvent circuler des gaz et d'autres substances chimiques, explique le comité.

« Ces constructions, les structures métallo-organiques, peuvent être utilisées pour récupérer l'eau de l'air du désert, capturer le dioxyde de carbone, stocker des gaz toxiques ou catalyser des réactions chimiques », a expliqué le jury dans un communiqué.

Ces structures métallo-organiques « ont un potentiel énorme, car elles offrent des possibilités jusqu'alors insoupçonnées de créer des matériaux sur mesure dotés de nouvelles fonctions », a déclaré Heiner Linke, président du comité Nobel de chimie, dans un communiqué.

En variant les éléments constitutifs utilisés dans les MOF, « les chimistes peuvent les concevoir pour capturer et stocker des substances spécifiques. Les MOF peuvent également déclencher des réactions chimiques ou conduire l'électricité », relève le comité du prix Nobel.

En exploitant ces découvertes, « on pourrait imaginer créer des matériaux capables de séparer le dioxyde de carbone de l'air ou des tuyaux d'échappement industriels, ou qui pourraient être utilisés pour séparer les molécules toxiques des eaux usées », a expliqué Hans Ellegren, secrétaire général de l'Académie des sciences qui décerne le Nobel.

Les noms d'Omar M. Yaghi et de Susumu Kitagawa revenaient depuis plusieurs années dans les prévisions des experts pour le Nobel de chimie.




Lat Soukabé Fall

