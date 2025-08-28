Le prêt de Nicolas Jackson au Bayern Munich avorté après un revirement de Chelsea

Annoncé comme bouclé, le prêt de Nicolas Jackson au Bayern Munich a finalement échoué samedi. Alors que Chelsea et le club bavarois s’étaient entendus sur un accord, les Blues ont décidé de conserver l’attaquant sénégalais à la suite de la blessure de leur recrue Liam Delap.



Un accord remis en cause à la dernière minute

Le Bayern et Chelsea avaient trouvé un terrain d’entente autour d’un prêt payant d’un an à 15 millions d’euros, assorti d’une option d’achat fixée à 65 millions d’euros. Arrivé à Munich dans l’après-midi pour sa visite médicale, Jackson semblait tout proche de rejoindre l’effectif de Vincent Kompany.



Mais quelques heures plus tard, la blessure de Delap face à Fulham a changé la donne. Selon l’entraîneur Enzo Maresca, son absence pourrait durer six à huit semaines, poussant Chelsea à faire volte-face et rappeler Jackson à Londres.



La réaction du Bayern

Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a confirmé la nouvelle après la victoire (3-2) de son équipe à Augsbourg :



« Chelsea nous a informés qu’ils souhaitaient récupérer le joueur, après nous être mis d’accord hier. La situation actuelle, c’est que le joueur est à Munich et que nous allons le renvoyer à Londres. »



Eberl a exprimé ses regrets, soulignant que Jackson « aurait été un très bon choix » pour renforcer l’attaque bavaroise.



Le Bayern toujours en quête de renfort offensif

Avec la fin du mercato dans moins de 48 heures, le Bayern reste en recherche d’options pour compenser les nombreux départs offensifs, dont Thomas Müller (Vancouver), Leroy Sané (Galatasaray), Kingsley Coman (Al-Nassr) et Mathys Tel (Tottenham). Jusqu’ici, seul Luis Diaz a rejoint le club en provenance de Liverpool.



Aux côtés de Christoph Freund et de l’entraîneur Vincent Kompany, Eberl a assuré que le Bayern allait explorer toutes les possibilités encore ouvertes avant la clôture du marché.



aps