Le président sénégalais échange avec la diaspora en Espagne et annonce des mesures concrètes

En déplacement officiel en Espagne, le chef de l’État sénégalais a rencontré, mardi, les membres de la communauté sénégalaise installée dans ce pays. Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique visant à renforcer les relations entre Dakar et Madrid.

Au cours des échanges, les Sénégalais vivant en Espagne ont exprimé leur satisfaction face aux efforts engagés par les autorités pour améliorer la prise en charge de leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne l’obtention de documents de voyage.

Parmi les avancées évoquées, les délais de délivrance des passeports ont été fortement réduits, passant de plusieurs mois à environ une semaine. Par ailleurs, des mesures spécifiques ont été mises en place pour accompagner les personnes éligibles à la régularisation, en facilitant leurs démarches administratives.

Dans cette optique, un guichet dédié à l’Espagne a été instauré à Dakar afin d’accélérer le traitement des demandes. En complément, une mission spéciale du ministère de l’Intérieur, chargée de la production de passeports, doit prochainement se rendre en Espagne.

À travers ces initiatives, les autorités sénégalaises réaffirment leur engagement à apporter des solutions rapides et adaptées aux attentes de leurs ressortissants établis à l’étranger. D’autres actions sont également prévues, notamment le lancement expérimental du e-consulat et la mise en place de nouveaux dispositifs destinés à la diaspora.