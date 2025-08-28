Le président Diomaye Faye inaugure le Forum africain des systèmes alimentaires 2025 à Dakar





Le Forum africain des systèmes alimentaires (AFSF) 2025 a débuté lundi à Diamniadio, près de Dakar, sous la présidence du chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, et en présence de son homologue rwandais, Paul Kagame. Hailemariam Desalegn, ancien Premier ministre éthiopien et président de l’AFSF, a également participé à l’ouverture de cette rencontre qui se tiendra jusqu’à vendredi.



Organisée au Centre international de conférences Abdou-Diouf (Cicad), à une trentaine de kilomètres à l’est de Dakar, cette édition met l’accent sur l’innovation et la transformation des systèmes agroalimentaires africains. Selon les organisateurs, près de 6 000 délégués issus de 80 pays y sont attendus.



Le Forum africain des systèmes alimentaires, considéré comme la plus grande rencontre mondiale sur l’agriculture et les systèmes alimentaires, rassemble législateurs, agriculteurs, acteurs du secteur privé, jeunes, femmes et chercheurs. Créé en 2010, il se tient chaque année pour favoriser les échanges et promouvoir le développement agricole sur le continent.



L’édition 2025 se concentrera sur les innovations, les investissements et le renouvellement du Programme détaillé de développement de l’agriculture en Afrique 2026–2035, mis en œuvre par le Forum africain des systèmes alimentaires.

