Le gouvernement adopte un projet de loi créant le Conseil national de régulation des médias





Le gouvernement a adopté, mercredi en Conseil des ministres, le projet de loi portant création du Conseil national de régulation des médias (CNRM), une nouvelle instance chargée de superviser le secteur des médias au Sénégal.



Selon le communiqué officiel, le Conseil des ministres a examiné et validé le texte définissant la création, l’organisation et le fonctionnement de ce nouvel organe de régulation.



Début décembre, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique avait annoncé à l’Assemblée nationale la mise en place d’une nouvelle autorité de régulation appelée à remplacer le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA).



Lors des discussions relatives au budget de son département, Alioune Sall avait expliqué que cette nouvelle structure aurait un champ de compétence élargi. Elle devrait couvrir non seulement la radio et la télévision, mais également les médias en ligne, les réseaux sociaux ainsi que les plateformes numériques de diffusion.



Le ministre avait souligné que le cadre d’intervention du CNRA, limité aux secteurs de l’audiovisuel, ne permettait pas de prendre en charge la régulation des médias numériques et des plateformes web.



Le projet de loi instituant le CNRM, appelé à remplacer le CNRA créé en 2006, sera soumis à l’Assemblée nationale pour examen et adoption définitive.

