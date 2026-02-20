CAN 2025 : 18 supporters sénégalais condamnés au Maroc, un rassemblement annoncé à Dakar

La justice marocaine a condamné, jeudi à Rabat, 18 supporters sénégalais interpellés lors des violences survenues pendant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN 2025) opposant le Maroc au Sénégal.

À la suite de cette décision, Blaise Niang, président de la commission juridique de l’Association sportive et culturelle (ASC) « Lébougui » de Rufisque, a annoncé l’organisation d’un grand rassemblement le vendredi 27 février 2026 à la Place de l’Obélisque, à Dakar. Cette initiative vise à protester contre les peines prononcées par la justice marocaine.

Intervenant sur les ondes de Radio Futur Médias, il a dénoncé des sanctions qu’il estime « très lourdes » et « inacceptables ». Selon lui, certains condamnés ont écopé de six mois de prison, tandis que trois autres ont été condamnés à un an d’emprisonnement. Il a appelé à une « marche nationale pacifique » et invité les Sénégalais à se mobiliser.

Par ailleurs, il a annoncé l’ouverture, à partir du samedi 21 février 2026, d’une cagnotte destinée à soutenir les familles des détenus. Cette mobilisation intervient dans un contexte de vive émotion au sein de l’opinion publique sénégalaise, après le verdict rendu à Rabat.