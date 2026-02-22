Tivaouane : une bijouterie cambriolée, plus de 100 millions de francs CFA emportés

Des individus armés se sont introduits, dans la nuit du dimanche au lundi, dans une bijouterie à Tivaouane, emportant des bijoux d’une valeur estimée à plus de 100 millions de francs CFA, selon une source sécuritaire.

D’après le propriétaire du commerce, cinq hommes armés et encagoulés ont pénétré par effraction dans les lieux aux environs de 2 heures du matin. Ils ont forcé un coffre-fort contenant des bijoux en or et en argent, dont la valeur dépasserait les 100 millions de francs CFA.

Les malfaiteurs se sont également emparés d’un second coffre renfermant divers documents administratifs.

Le propriétaire indique avoir déposé une plainte auprès du commissariat urbain de Tivaouane. Un témoin a déjà été entendu dans le cadre de l’enquête.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier et d’interpeller les auteurs de ce cambriolage.