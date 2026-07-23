Selon les éléments de l'enquête, T. A. Sow, âgé de 24 ans, a déposé une plainte le 10 juillet 2026 au commissariat de Dalifort-Foirail contre son voisin, B. Faye, un pêcheur de 21 ans, marié et père de deux enfants. Il l'accuse d'entretenir depuis le mois de Ramadan une relation amoureuse avec sa sœur de 15 ans.





Le plaignant affirme que cette relation a profondément changé le comportement de l'adolescente, qui aurait abandonné ses études et adopté une attitude conflictuelle envers sa mère.





Quelques heures après le dépôt de la plainte, une altercation éclate entre B. Faye et le jeune frère de l'adolescente au domicile familial. Alertés, les membres de la famille retrouvent ensuite le couple à un arrêt de bus alors qu'ils s'apprêtaient à rejoindre Dakar.





La situation dégénère lorsque le frère de la jeune fille brandit un couteau pour intimider B. Faye. Un policier présent sur les lieux intervient rapidement et interpelle le jeune homme armé. Toutes les personnes impliquées sont conduites au commissariat.





Lors des auditions, le frère reconnaît avoir exhibé le couteau, expliquant qu'il voulait protéger sa sœur. De son côté, B. Faye admet une altercation physique, mais nie avoir volontairement détourné une mineure. Il affirme également qu'il ignorait son âge exact et soutient que leur relation avait pris fin après une médiation entre les deux familles.





Une expertise médicale réalisée sur l'adolescente n'a révélé aucun signe récent de violence, mais a mis en évidence d'anciennes lésions. Entendue de nouveau en présence de sa mère, la jeune fille a nié avoir eu des relations sexuelles avec qui que ce soit et a expliqué ces lésions par une chute survenue durant son enfance.





À l'issue de l'enquête, le parquet de Pikine-Guédiawaye a décidé de poursuivre B. Faye pour détournement de mineure, tandis que le frère de l'adolescente est poursuivi pour détention d'arme blanche. Les deux jeunes hommes ont été placés sous mandat de dépôt en attendant la suite de la procédure judiciaire.

