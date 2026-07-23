Elle a salué leur engagement, leur détermination et leur sens de l'organisation, estimant que leur présence massive a largement contribué au succès de l'accueil. Selon elle, cette mobilisation illustre la fidélité et la solidarité des femmes de Thiès autour des valeurs qu'elles défendent.





Maïmouna Sène a également remercié l'ensemble des responsables, des militantes et des sympathisantes qui se sont investies dans l'organisation de cette manifestation. Elle les a exhortées à maintenir cette dynamique d'unité et de mobilisation pour les prochaines échéances politiques.

