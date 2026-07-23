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L'Actualité au Sénégal

Thiès : après l'accueil populaire de Macky Sall, Maïmouna Sène remercie les femmes mobilisées


Rédigé le Vendredi 24 Juillet 2026 à 00:09 | Lu 70 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Thiès, l'accueil réservé à l'ancien président Macky Sall a donné lieu à une forte mobilisation de ses partisans. À l'issue de cette journée, Maïmouna Sène a adressé un message de remerciement aux nombreuses femmes qui ont participé à l'événement.


Elle a salué leur engagement, leur détermination et leur sens de l'organisation, estimant que leur présence massive a largement contribué au succès de l'accueil. Selon elle, cette mobilisation illustre la fidélité et la solidarité des femmes de Thiès autour des valeurs qu'elles défendent.
 

Maïmouna Sène a également remercié l'ensemble des responsables, des militantes et des sympathisantes qui se sont investies dans l'organisation de cette manifestation. Elle les a exhortées à maintenir cette dynamique d'unité et de mobilisation pour les prochaines échéances politiques.



Lat Soukabé Fall

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