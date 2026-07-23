Selon les informations rapportées, l'enquête a été ouverte à la suite d'un renseignement anonyme reçu le 21 juillet 2026. Les policiers de la brigade de recherches auraient alors mis en place une opération d'infiltration afin de vérifier les faits signalés. Un rendez-vous aurait été fixé avec un premier suspect, âgé de 17 ans, qui a été interpellé par les enquêteurs.





Lors de son audition, le mineur aurait désigné deux autres personnes qu'il présentait comme des contacts réguliers. Les investigations menées par la police ont ensuite permis l'arrestation d'un chauffeur de 23 ans et d'un étudiant de 26 ans dans différents quartiers de Saint-Louis. Les trois mis en cause ont également été soumis à des examens médicaux, dont les résultats auraient été négatifs selon les informations disponibles.





L'enquête indique que les premiers contacts entre les suspects et leurs clients présumés se faisaient principalement via Facebook, avant d'être poursuivis par téléphone pour l'organisation des rencontres. Les enquêteurs ont procédé à plusieurs auditions ainsi qu'à une confrontation entre les personnes mises en cause.





D'après les éléments du dossier, le principal suspect a livré une version détaillée des faits, tandis que les deux autres ont contesté les accusations, affirmant qu'aucune relation sexuelle n'avait eu lieu malgré leurs rencontres. Afin de vérifier certains points, les policiers ont effectué un transport sur les lieux évoqués au cours de l'enquête.



À l'issue des investigations, les trois suspects ont été déférés devant le parquet de Saint-Louis. Ils devront répondre des infractions retenues par le parquet, notamment des faits présumés de détournement de mineur, d'actes contre nature et d'apologie de l'homosexualité. Il appartient désormais à la justice de déterminer les responsabilités de chacun dans cette affaire. Les personnes concernées bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'à une décision judiciaire définitive.

