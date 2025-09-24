Menu
L'Actualité au Sénégal

Le fils d’un haut responsable placé sous mandat de dépôt


Rédigé le Vendredi 3 Octobre 2025 à 13:18 | Lu 37 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un jeune homme de 18 ans, I. Touré, fils d’un haut responsable de l’administration sénégalaise, a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour depuis mardi. Il est poursuivi pour des faits présumés de viol sur une adolescente de 14 ans, rapporte L’Observateur dans son édition du jour.


Le fils d’un haut responsable placé sous mandat de dépôt

Des soupçons nés en septembre

L’affaire a éclaté le mois dernier lorsque les parents de la victime, Nd. S., ont remarqué des changements physiques inquiétants et des absences répétées de leur fille. Confrontée, l’adolescente a confié qu’elle entretenait une relation avec I. Touré et qu’ils avaient eu, à plusieurs reprises, des rapports sexuels.

Tentative d’arrangement avortée

Alertée, la famille du mis en cause aurait tenté dans un premier temps de trouver un arrangement à l’amiable avec les parents de la victime. Mais le procureur du Tribunal de grande instance, saisi du dossier, a donné des instructions fermes : ouvrir une enquête en bonne et due forme et traiter le dossier avec la plus grande rigueur.

Versions contradictoires

Entendu par les enquêteurs du commissariat urbain de Diamaguène, I. Touré a reconnu les relations sexuelles mais a nié tout acte de contrainte, affirmant qu’elles étaient consenties. La jeune fille, elle, a contesté cette version et maintenu avoir subi un viol.

La justice s’empare du dossier

À l’issue de la garde à vue, le procureur a ordonné le placement en détention provisoire du jeune homme, soulignant la volonté de la justice de protéger les droits de la victime et de conduire la procédure dans le strict respect de la loi.



Lat Soukabé Fall

