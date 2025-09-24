Le colonel Massamba Thiam prend le commandement de la zone militaire n°3 couvrant Kaffrine, Fatick et Kaolack

Le colonel Massamba Thiam a officiellement pris ses fonctions, mardi, comme commandant de la zone militaire n°3 (COMZONE), lors d’une cérémonie présidée par le chef d’État-major général des armées, le général Mbaye Cissé, a constaté l’APS.



Il succède au colonel Diouma Sow, en poste depuis octobre 2023. Cette zone stratégique couvre les régions de Kaffrine, Fatick et Kaolack, au centre du Sénégal.



Des défis multiples à relever

Dans son discours, le colonel Thiam a reconnu que la zone militaire n°3 est confrontée à plusieurs défis majeurs, notamment liés à son étendue, à la gestion de la frontière, à la sécurisation des îles du Saloum, ainsi qu’à la lutte contre l’exploitation illégale des ressources naturelles et aux menaces régionales.



“Je peux vous assurer que la zone militaire n°3 dispose de moyens humains et matériels pour relever tous ces défis. De par notre posture d’anticipation et notre capacité de réaction rapide, nous pourrons efficacement défendre l’intégrité territoriale de notre zone d’action”, a affirmé le colonel Thiam.



Coopération et proximité avec les populations

Le nouveau commandant a insisté sur la nécessité de travailler en synergie avec les autres forces de défense et de sécurité, ainsi qu’avec les autorités administratives, religieuses et coutumières.



“Nous comptons surtout sur l’adhésion de la population des régions de Kaffrine, Fatick et Kaolack. Cette population est le véritable enjeu de sécurité. Ce que nous faisons ici, c’est pour elle ; donc, on ne peut rien faire sans la population”, a-t-il souligné.



Le colonel Thiam a réaffirmé son engagement à renforcer la sécurité et à protéger les populations et leurs biens dans cette vaste zone centrale du pays.

