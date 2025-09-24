Le club de cyclisme de Thiès triomphe en justice et annonce sa victoire lors d’un point de presse

Lors de la conférence de presse, les acteurs du collectif, dont Mapenda Wade, ancien vice-président de la fédération, avaient dénoncé plusieurs dysfonctionnements :



une procédure électorale contestée, qualifiée de frauduleuse,



des décisions unilatérales attribuées au président ,



des irrégularités financières, avec la collecte de fonds sur un compte personnel au lieu du compte fédéral,



des retards de délivrance de licences qui compromettaient les compétitions,



et l’absence d’organisation du championnat national, entraînant des conséquences sur le classement des cyclistes au niveau international.



Le jugement rendu par la juridiction compétente valide ces griefs et remet en cause la gouvernance actuelle de la fédération. Pour le collectif, cette décision représente une victoire majeure non seulement pour Thiès, mais pour tout le cyclisme sénégalais.



« C’est une victoire de la vérité et de la transparence », a déclaré un membre du collectif à la sortie du tribunal, estimant que la justice a su rétablir l’équilibre.



Les membres de « Les amis du vélo » appellent désormais à une refondation de la gouvernance sportive dans la discipline, fondée sur la concertation, la rigueur et le respect des règles. Ils invitent les clubs et coureurs de toutes les régions à se rallier autour d’un même objectif : reconstruire le cyclisme sénégalais sur des bases solides et crédibles. Concernant les J.O.J, c'est raté pour le Sénégal.



Ce verdict pourrait marquer un tournant décisif dans l’histoire du cyclisme national, alors que la discipline cherche à retrouver sa place dans le paysage sportif africain et mondial.

