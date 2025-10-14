Menu
Le chef de l'opposition kényane Raila Odinga est mort à l'âge de 80 ans en Inde


Rédigé le Mercredi 15 Octobre 2025 à 10:15 | Lu 42 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le chef de l'opposition kényane Raila Odinga est décédé mercredi 15 octobre au matin dans le sud de l'Inde, après avoir perdu connaissance lors d'une promenade, a-t-on appris auprès de la police indienne. Il avait 80 ans. « La mort est confirmée, a déclaré à l'AFP un responsable de la police du district d'Ernakumam, Krishnan M. Il se promenait avec sa sœur, sa fille et son médecin lorsqu'il s'est écroulé [...] Il a été conduit dans un hôpital où il a été déclaré mort. »


Un porte-parole du Sreedhareeyam Ayurvedic Eye Hospital a confirmé son décès mercredi lors d'une promenade matinale. « Il a soudain été victime de difficultés respiratoires et s'est effondré », a rapporté ce porte-parole sous couvert d'anonymat à l'AFP. « Malgré les efforts répétés des médecins, son état s'est aggravé et il n'a pas pu être sauvé », a-t-il ajouté.

Né le 7 janvier 1945, Raila Odinga était une des figures de l'opposition kényane, plusieurs fois emprisonné ou contraint à l'exil sous la présidence autocratique de Daniel Arap Moi (1978-2002). Longtemps député, plusieurs fois candidat malheureux à l'élection présidentielle kényane, M. Odinga a été Premier ministre de 2008 à 2013.



Lat Soukabé Fall

