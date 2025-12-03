Menu
L'Actualité au Sénégal

Indonésie: le bilan des inondations et glissements de terrain monte à plus de 900 morts


Rédigé le Samedi 6 Décembre 2025 à 10:25 | Lu 36 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Des inondations et des glissements de terrain dévastateurs ont fait plus de 900 morts sur l'île indonésienne de Sumatra, a annoncé samedi 6 décembre l'agence nationale de gestion des catastrophes, et il est à craindre que la famine n'aggrave encore ce bilan.


La série de tempêtes tropicales et de pluies de mousson qui s'est abattue sur cette région de l'Asie, provoquant des glissements de terrain et des crues soudaines, a tué depuis la semaine dernière quelque 1 790 personnes en Indonésie, au Sri Lanka, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam.

Parmi elles, 908 personnes sont mortes à Sumatra, grande île de l'ouest de l'Indonésie, selon un bilan actualisé publié samedi par l'agence nationale de gestion des catastrophes, et 410 autres sont toujours portées disparues.

« De nombreuses personnes ont besoin de produits de première nécessité »
Ce bilan pourrait être alourdi par la faim qui menace les villages et « zones (qui) restent inaccessibles dans les régions reculées d'Aceh », s'est inquiété Muzakir Manaf, le gouverneur de cette province « complètement détruite, du nord au sud, des routes à la mer ». « De nombreuses personnes ont besoin de produits de première nécessité », a-t-il déclaré à la presse. « Les gens ne meurent pas à cause des inondations, mais à cause de la faim ».


D'après l'agence météorologique indonésienne, la pluie pourrait revenir samedi dans les provinces d'Aceh et du nord de Sumatra, où l'eau et la boue ont enseveli les maisons.


Au Sri Lanka, île au sud de l'Inde qui a sollicité l'aide internationale cette semaine, Colombo a confirmé un bilan de 607 morts et 214 disparus, présumés morts, dans ce que le président Anura Kumara Dissanayake a qualifié de catastrophe naturelle la plus grave jamais connue par le pays. Plus de deux millions de personnes, soit près de 10% de la population, ont été touchées. Les rescapés recevront jusqu'à dix millions de roupies (33 000 dollars) pour acquérir un terrain dans un endroit plus sûr et construire une nouvelle maison, a promis vendredi soir le ministère des Finances dans un communiqué. Le gouvernement offre également un million de roupies (3 300 dollars) à titre d'indemnisation aux proches de chaque personne décédée ou handicapée.

Le Centre de gestion des catastrophes (DMC) a indiqué que plus de 71 000 maisons avaient été endommagées, et que de nouvelles précipitations sont attendues samedi. Le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré examiner la demande du Sri Lanka visant à obtenir 200 millions de dollars supplémentaires, en plus de la tranche de 347 millions de dollars que le pays devait déjà recevoir ce mois-ci.


Lat Soukabé Fall

