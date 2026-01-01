Menu
Le Venezuela a remporté une nouvelle victoire à l'Onu, assure le ministre vénézuélien des Affaires étrangères


"Une fois de plus, la vérité a triomphé au Conseil de sécurité. Le Venezuela a remporté une victoire claire et légitime: la communauté internationale a officiellement reconnu que l'attaque du 3 janvier était un acte contraire au droit international, violant la Charte des Nations Unies, le droit humanitaire et les droits de l'homme, et constituant une atteinte directe à l'immunité du chef d'État en exercice", a souligné Iván Gil Pinto.

Selon lui, il n'y avait pas de place pour la manipulation ni pour le deux poids, deux mesures lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'Onu de lundi.

 

Principales déclarations lors de la réunion

 

Russie

Le représentant russe auprès de l'Onu, Vassili Nebenzia, a qualifié les actions US d’"acte de banditisme" et de "crime cynique", incarnation de l'impérialisme occidental. Selon lui, ce "tocsin" menace tous les pays de l'hémisphère occidental, les membres de l'Onu et l'avenir de l'organisation.

 

Chine

Selon le représentant chinois, Washington a privilégié la force à la multipolarité et à la diplomatie. Il a évoqué une violation flagrante de la souveraineté vénézuélienne et des principes de l'Onu, ainsi qu’une menace pour la paix régionale et mondiale.

 

Amérique latine

Selon la Colombie, le Venezuela mérite la paix et un gouvernement souverain.

Le Brésil a qualifié l’opération US de "violation de toutes les lignes rouges".

Cuba et le Nicaragua ont exigé une réaction internationale immédiate et la libération de Maduro et de son épouse.

Le Mexique a rappelé que l’interdiction du recours à la force était un principe fondamental du droit international.

Selon le représentant chilien, le contrôle externe des ressources est inacceptable.

Le Panama a réaffirmé son attachement à la souveraineté des États et à la nécessité de respecter le droit international.

 

Afrique

L’Afrique du Sud et le Libéria (au nom du RDC et de la Somalie ) ont souligné que le continent africain suivait avec une profonde inquiétude la situation au Venezuela. Les événements qui s'y déroulent constituent une grave menace non seulement pour la stabilité politique intérieure du pays, mais aussi pour le monde entier.

 

Europe

Le Danemark , la Grèce , l’Espagne , la Lettonie ont appelé au respect inconditionnel de la Charte de l'Onu et au règlement pacifique des différends.

Le Royaume-Uni et la France ont évoqué le respect du droit international.

Sputnik




