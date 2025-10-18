Menu
L'Actualité au Sénégal

Le Sénégal renforce sa flotte aérienne avec un quatrième avion L410NG pour améliorer la connectivité nationale


Le Sénégal reçoit son quatrième avion L410NG pour renforcer la desserte des zones reculées et soutenir sa Vision 2050 de développement aérien.


Le Sénégal continue de moderniser son aviation nationale avec la réception d’un quatrième avion L410NG, conçu pour relier les zones les plus difficiles d’accès du pays. Cette acquisition s’inscrit dans la Vision Sénégal 2050, une stratégie de long terme qui fait de la connectivité aérienne un levier essentiel du développement territorial.

Une commande stratégique pour cinq avions

Ce nouvel appareil s’ajoute à une commande de cinq avions neufs passée auprès du constructeur Aircraft Industries. Deux avions ont déjà été livrés à Dakar, tandis qu’un cinquième est en cours de fabrication. Le modèle L410NG se distingue par sa capacité à opérer sur des pistes courtes et non asphaltées, répondant ainsi aux besoins des régions encore peu desservies.

Formation et transfert de compétences

Le ministre des Transports aériens, Yankoba Diémé, a mis l’accent sur l’importance de la formation dans cet accord. Un programme de 45 jours est prévu pour 35 agents sénégalais, dont 15 techniciens et 20 pilotes, afin d’assurer la maîtrise des opérations et la maintenance des appareils localement. Cette initiative vise à renforcer l’autonomie et les compétences nationales dans le secteur aérien.

Le ministre a par ailleurs salué la coopération exemplaire avec le constructeur tchèque, soulignant le respect des engagements contractuels et le soutien technique fourni au Sénégal.

Des ambitions régionales affirmées

Malgré les difficultés rencontrées par Air Sénégal, Yankoba Diémé a réaffirmé la volonté du pays de devenir un hub aérien majeur en Afrique de l’Ouest. Il a aussi mis en avant les progrès réalisés en matière de sécurité aéroportuaire, un facteur déterminant pour attirer davantage de compagnies internationales.

Le Sénégal se prépare également à participer au Dubai Airshow en novembre prochain, où un accord avec Boeing pourrait être finalisé. Cet engagement témoigne des ambitions du pays de renforcer sa flotte et sa position stratégique dans le transport aérien régional.

En misant sur cette politique d’expansion, le gouvernement entend désenclaver les zones périphériques tout en consolidant la place du Sénégal comme un acteur clé de l’aviation ouest-africaine.



