Grand-Yoff : vaste opération de désencombrement menée derrière le Stade Bakayoko

La commune de Grand-Yoff a été le théâtre, ce samedi 11 octobre 2025, d’une vaste opération de désencombrement et de sécurisation dans la zone située derrière le Stade Bakayoko. L’annonce a été faite par Me Bamba Cissé, ministre de l’Intérieur, sur sa page Facebook.



Sous la coordination de la Direction générale du Cadre de vie et de l’hygiène publique (DGCVHP), des agents de la Sonaged, des services techniques de la mairie, ainsi que des équipes du sous-préfet des Parcelles Assainies et de la police, ont été mobilisés pour cette action d’envergure.



Au total, 38 charrettes ont été retirées, 12 chevaux déplacés, 310 pneus collectés et 77 abris de fortune démantelés. Les équipes ont également évacué 28 abreuvoirs pour chevaux, deux conteneurs, deux véhicules hors d’usage et près de 12 tonnes d’ordures, libérant environ trois hectares d’espace.



Cette initiative, selon le ministre, s’inscrit dans une stratégie nationale de restauration de l’ordre urbain et de sécurisation des espaces publics. Il a précisé que les opérations se poursuivront à Dakar et dans plusieurs régions du pays au cours du week-end, afin de lutter contre l’occupation anarchique de la voie publique.



seneweb

