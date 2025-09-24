Menu
Sénégal 5-0 Soudan du Sud : un démarrage parfait pour les Lions


Rédigé le Vendredi 10 Octobre 2025 à 16:21 | Lu 62 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Ce vendredi, les supporters sénégalais ont été rassurés : face au Soudan du Sud, le Sénégal a livré une performance maîtrisée et s’est imposé 5 à 0 dans le cadre des qualifications CAF pour la Coupe du Monde 2026.


Les Lions de la Teranga assurent l’essentiel, mais le suspense reste

Dès l’entame, les Lions ont montré leur détermination à plier le match rapidement.

29ᵉ minute : Ismaïla Sarr ouvre le score, profitant d’un bon mouvement collectif dans la surface.

46ᵉ minute (juste après la pause) : Sadio Mané double la mise, redynamisant l’équipe sénégalaise. 

54ᵉ minute : Sarr marque à nouveau, signant un doublé mérité.

60ᵉ minute : Nicolas Jackson concrétise un penalty, renforçant l’avance.

76ᵉ minute : Chérif Ndiaye clôt le festival offensif du Sénégal.

Avec cette victoire, le Sénégal a fait ce qu’il fallait sur le plan comptable : gagner haut la main. 

Malgré cette démonstration, le Sénégal n’est pas encore qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026. 

Le match de ce soir a certes permis d’affirmer la supériorité des Lions dans ce duel, mais la qualification dépend désormais du dernier match du groupe — face à la Mauritanie à domicile. 

Le principal concurrent, la RD Congo, remporta également son match contre le Togo (1-0), maintenant la pression sur le Sénégal. 

Le Sénégal a signé une belle performance collective, avec cinq buteurs différents ou des doublés (Sarr).

Le trio offensif, Mané – Jackson – Sarr, a une nouvelle fois prouvé sa force pour débloquer les situations.

L’équipe sénégalaise profite de cette marge pour arriver avec avantage psychologique au match décisif contre la Mauritanie.

Mais la qualification pour le Mondial n’est pas acquise, le suspense reste entier jusqu’à la dernière journée.




Lat Soukabé Fall

