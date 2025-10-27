Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Le Sénégal obtient un financement de 53 milliards FCFA du Fonds mondial pour renforcer son système de santé


Rédigé le Mercredi 5 Novembre 2025 à 07:44 | Lu 44 fois Rédigé par


Le Sénégal bénéficie d’un nouveau financement de 53 milliards FCFA du Fonds mondial pour renforcer son système de santé et intensifier la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.


Le Sénégal obtient un financement de 53 milliards FCFA du Fonds mondial pour renforcer son système de santé

 

Le Sénégal et le Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme ont signé un nouvel accord de financement d’un montant de 53 milliards de francs CFA (soit environ 81 millions d’euros) pour la période 2024-2026. L’annonce a été faite mardi à Dakar par le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy, lors d’une réunion de haut niveau consacrée à l’harmonisation des financements du Fonds mondial avec les systèmes nationaux de gestion budgétaire.

Selon le ministre, plus de 40 milliards de francs CFA ont déjà été débloqués dans le cadre de ce programme, qui vise à consolider le système de santé national et à améliorer l’accès équitable aux soins sur tout le territoire.

Depuis le début du partenariat en 2004, le Sénégal a reçu près de 380 milliards de francs CFA du Fonds mondial, contribuant à des avancées majeures dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Actuellement, plus de 36 000 personnes bénéficient d’un traitement antirétroviral, tandis que l’ensemble des patients tuberculeux séropositifs sont pris en charge. De plus, 94 % des femmes enceintes séropositives ont reçu un traitement préventif durant leur grossesse.

Concernant la tuberculose, plus de 17 000 cas ont été diagnostiqués et soignés. Dans la lutte contre le paludisme, 11,2 millions de moustiquaires imprégnées ont été distribuées cette année, et 95 % des cas suspects ont été testés.

Le ministre a également annoncé la mise en place de sept centrales d’oxygène, de six incinérateurs modernes et le renforcement des services de santé communautaire, afin d’intégrer la lutte contre ces maladies aux soins maternels et infantiles.

Créé pour soutenir les pays à revenu faible et intermédiaire, le Fonds mondial investit chaque année jusqu’à 5 milliards de dollars pour combattre le sida, la tuberculose et le paludisme, tout en soutenant le renforcement des systèmes de santé dans plus d’une centaine de pays.

rts

 




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Thiaroye : un dealer se blesse en tentant d’échapper à la police lors d’une descente nocturne

- 05/11/2025 - 0 Commentaire
Thiaroye : un dealer se blesse en tentant d’échapper à la police lors d’une descente nocturne
Une descente de police à Thiaroye met fin à un trafic de drogue. Un dealer, blessé en tentant de fuir, sera poursuivi pour détention et trafic de chanvre indien.   L’opération policière menée...

Cap-Skirring : un homme tué lors d’une partie de poker pour une mise de 1 000 francs CFA

- 05/11/2025 - 0 Commentaire
Cap-Skirring : un homme tué lors d’une partie de poker pour une mise de 1 000 francs CFA
Un homme a été poignardé à mort à Cap-Skirring lors d’une partie de poker, après une dispute pour une mise de 1 000 FCFA. L’auteur présumé est en détention.   La station balnéaire de...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags