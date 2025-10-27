Le Sénégal obtient un financement de 53 milliards FCFA du Fonds mondial pour renforcer son système de santé





Le Sénégal et le Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme ont signé un nouvel accord de financement d’un montant de 53 milliards de francs CFA (soit environ 81 millions d’euros) pour la période 2024-2026. L’annonce a été faite mardi à Dakar par le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy, lors d’une réunion de haut niveau consacrée à l’harmonisation des financements du Fonds mondial avec les systèmes nationaux de gestion budgétaire.



Selon le ministre, plus de 40 milliards de francs CFA ont déjà été débloqués dans le cadre de ce programme, qui vise à consolider le système de santé national et à améliorer l’accès équitable aux soins sur tout le territoire.



Depuis le début du partenariat en 2004, le Sénégal a reçu près de 380 milliards de francs CFA du Fonds mondial, contribuant à des avancées majeures dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Actuellement, plus de 36 000 personnes bénéficient d’un traitement antirétroviral, tandis que l’ensemble des patients tuberculeux séropositifs sont pris en charge. De plus, 94 % des femmes enceintes séropositives ont reçu un traitement préventif durant leur grossesse.



Concernant la tuberculose, plus de 17 000 cas ont été diagnostiqués et soignés. Dans la lutte contre le paludisme, 11,2 millions de moustiquaires imprégnées ont été distribuées cette année, et 95 % des cas suspects ont été testés.



Le ministre a également annoncé la mise en place de sept centrales d’oxygène, de six incinérateurs modernes et le renforcement des services de santé communautaire, afin d’intégrer la lutte contre ces maladies aux soins maternels et infantiles.



Créé pour soutenir les pays à revenu faible et intermédiaire, le Fonds mondial investit chaque année jusqu’à 5 milliards de dollars pour combattre le sida, la tuberculose et le paludisme, tout en soutenant le renforcement des systèmes de santé dans plus d’une centaine de pays.



