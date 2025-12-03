PDC en Casamance : 86 millions d’euros engagés, une visite présidentielle aux enjeux économiques et politiques

Sur les réseaux sociaux, un proche du Premier ministre a d’ailleurs alerté sur de possibles manœuvres politiques :



« J’ai des informations selon lesquelles des acteurs politiques s’organisent pour perturber la visite du président à Ziguinchor et Sédhiou », a-t-il écrit sur Facebook.



Face à ces inquiétudes, Waly Diouf Bodian, directeur général du Port autonome de Dakar, cadre influent du Pastef et réputé proche d’Ousmane Sonko, est monté au créneau. Il a fermement condamné toute tentative de perturbation, qualifiant ces initiatives « d’inacceptables et en contradiction flagrante avec les indications du Premier ministre », tout en rappelant que cette tournée est exclusivement dédiée aux intérêts des populations locales.



La Casamance, 40 ans après la crise indépendantiste

Quarante ans après le début de la crise indépendantiste, la Casamance reste marquée par des retards structurels en matière de développement, malgré les efforts de l’État et des partenaires. La présidence de la République souligne que cette visite s’inscrit dans une logique de suivi rigoureux des politiques publiques, avec pour objectif de constater sur le terrain l’avancement des projets et de dialoguer directement avec les acteurs économiques et sociaux.



« Cette visite de terrain vise à s’enquérir de l’état d’avancement des projets structurants et à échanger avec les populations sur les enjeux de développement », précise le site officiel de la présidence.



Cinq jours au cœur du Sud

Le séjour du président Bassirou Diomaye Faye en Casamance est prévu pour durer cinq jours. Il comprendra des étapes majeures à Ziguinchor et Sédhiou, où plusieurs projets financés dans le cadre du PDC seront inspectés.



Au-delà des annonces attendues, cette tournée pourrait constituer un test politique majeur, tant pour la cohésion de l’exécutif que pour la consolidation de la paix et du développement durable dans une région longtemps meurtrie.

