Affaire Softcare : une mission conjointe annoncée pour clarifier la situation

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a annoncé la mise en place imminente d’une mission conjointe avec le ministère du Commerce et de l’Industrie pour examiner en détail le dossier relatif aux couches et serviettes hygiéniques de la marque Softcare. Cette décision intervient après une séquence marquée par le retrait provisoire de ces produits, suivi de leur déclaration de conformité aux normes de sécurité.



Dans un communiqué transmis à l’APS, le département de la Santé, en tant qu’autorité de tutelle, précise que cette mission sera diligentée sans délai afin d’apporter des éclaircissements complets sur cette affaire. L’initiative se fera en étroite collaboration avec les services compétents du ministère du Commerce.



Le ministère rappelle qu’une inspection menée par l’Agence de réglementation pharmaceutique (ARP) au sein de l’entreprise Softcare est à l’origine d’une controverse largement relayée dans l’espace public, générant de nombreuses interrogations parmi les consommateurs.



Face à cette situation, la tutelle sanitaire s’engage à communiquer ultérieurement des informations jugées exactes, vérifiées et conformes à la réalité des faits, dans un esprit de transparence et de responsabilité. Elle affirme également sa volonté de prendre, si nécessaire, toutes les mesures correctives prévues par la réglementation en vigueur, dans le respect des principes d’équité et de justice.



Le ministère de la Santé assure par ailleurs les populations de son attachement constant à la protection de la santé publique, à la sécurité sanitaire et à une régulation stricte du secteur pharmaceutique.



Pour rappel, l’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique avait initialement ordonné le retrait des produits Softcare avant d’indiquer, à l’issue d’une contre-expertise et d’analyses approfondies, que ceux-ci répondaient finalement aux normes de sécurité requises.

