Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Affaire Softcare : une mission conjointe annoncée pour clarifier la situation


Rédigé le Vendredi 19 Décembre 2025 à 10:04 | Lu 38 fois Rédigé par


Les ministères de la Santé et du Commerce ont décidé de lancer une mission conjointe afin d’éclaircir la controverse autour des produits hygiéniques Softcare, après des décisions successives de l’ARP.


Affaire Softcare : une mission conjointe annoncée pour clarifier la situation

 

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a annoncé la mise en place imminente d’une mission conjointe avec le ministère du Commerce et de l’Industrie pour examiner en détail le dossier relatif aux couches et serviettes hygiéniques de la marque Softcare. Cette décision intervient après une séquence marquée par le retrait provisoire de ces produits, suivi de leur déclaration de conformité aux normes de sécurité.

Dans un communiqué transmis à l’APS, le département de la Santé, en tant qu’autorité de tutelle, précise que cette mission sera diligentée sans délai afin d’apporter des éclaircissements complets sur cette affaire. L’initiative se fera en étroite collaboration avec les services compétents du ministère du Commerce.

Le ministère rappelle qu’une inspection menée par l’Agence de réglementation pharmaceutique (ARP) au sein de l’entreprise Softcare est à l’origine d’une controverse largement relayée dans l’espace public, générant de nombreuses interrogations parmi les consommateurs.

Face à cette situation, la tutelle sanitaire s’engage à communiquer ultérieurement des informations jugées exactes, vérifiées et conformes à la réalité des faits, dans un esprit de transparence et de responsabilité. Elle affirme également sa volonté de prendre, si nécessaire, toutes les mesures correctives prévues par la réglementation en vigueur, dans le respect des principes d’équité et de justice.

Le ministère de la Santé assure par ailleurs les populations de son attachement constant à la protection de la santé publique, à la sécurité sanitaire et à une régulation stricte du secteur pharmaceutique.

Pour rappel, l’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique avait initialement ordonné le retrait des produits Softcare avant d’indiquer, à l’issue d’une contre-expertise et d’analyses approfondies, que ceux-ci répondaient finalement aux normes de sécurité requises.




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections

Lat Soukabé Fall - 14/12/2025 - 0 Commentaire
PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections
Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a procédé à une importante remobilisation de ses troupes à Thiès, marquant une nouvelle étape dans la relance de ses activités politiques dans la cité du rail....

Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal

Lat Soukabé Fall - 13/12/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal
Une vaste opération de nettoiement a été lancée à Thiès sous l’impulsion du maire Babacar Diop, en partenariat avec la SONAGED S.A. (Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets). Cette...

Actualités

Koumpentoum : un différend amoureux au cœur d’un drame jugé en audience criminelle

- 19/12/2025 - 0 Commentaire
Koumpentoum : un différend amoureux au cœur d’un drame jugé en audience criminelle
À Koumpentoum, un jeune homme de 21 ans a été jugé pour des faits mortels survenus à l’issue d’une altercation liée à une rivalité sentimentale lors d’une cérémonie familiale.   Un dossier aux...

USSEIN Khelcom : des étudiants dénoncent des conditions d’études difficiles et la suppression des rappels de bourse

- 19/12/2025 - 0 Commentaire
USSEIN Khelcom : des étudiants dénoncent des conditions d’études difficiles et la suppression des rappels de bourse
À l’Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass, des étudiants du campus de Khelcom alertent sur la précarité de leurs conditions d’études et la suppression des rappels de bourse de la sixième...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags