Le Sénégal lance un projet de sept milliards pour renforcer la santé mère-enfant et reproductive





Le gouvernement du Sénégal a lancé ce mercredi un projet national intégré visant à renforcer la santé reproductive ainsi que la santé mère-enfant, pour un montant global de près de sept milliards de francs CFA. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de transformation du système de santé du pays.



Selon le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, ce programme d’une durée de deux ans est doté de 14,5 millions de dollars US, dont 10 millions sont consacrés à la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent, et 4,5 millions à la Delivery Unit, structure chargée d’accélérer la modernisation des services de santé.



Soutenu par la Children’s Investment Fund Foundation (CIFF), ce projet vise à améliorer l’accès équitable et durable aux soins, à favoriser la planification familiale et à réduire les risques liés à la maternité et à la naissance. Il contribue également à l’autonomisation des femmes et des adolescents à travers un accès renforcé aux services de santé reproductive.



Le ministre a précisé que cette initiative s’inscrit dans la continuité des réformes structurelles engagées par le gouvernement pour renforcer la santé maternelle, néonatale et infantile, tout en accélérant la digitalisation des services médicaux.



De son côté, Miles Kemplay, directeur exécutif de la CIFF, a salué un partenariat fondé sur un objectif commun : garantir à chaque mère et enfant la possibilité de vivre en bonne santé et de s’épanouir. Il a souligné que les investissements dans la planification familiale et la santé des femmes figurent parmi les plus efficaces pour un développement durable, appelant à un leadership fort et à une formation continue du personnel médical afin d’assurer la réussite du programme.

