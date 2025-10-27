Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Le Sénégal lance un projet de sept milliards pour renforcer la santé mère-enfant et reproductive


Rédigé le Mercredi 12 Novembre 2025 à 21:05 | Lu 27 fois Rédigé par


Le gouvernement sénégalais a inauguré un projet de près de sept milliards de francs CFA pour améliorer la santé reproductive, maternelle et infantile, avec l’appui de la CIFF, dans le cadre de la transformation du système de santé national.


Le Sénégal lance un projet de sept milliards pour renforcer la santé mère-enfant et reproductive

 

Le gouvernement du Sénégal a lancé ce mercredi un projet national intégré visant à renforcer la santé reproductive ainsi que la santé mère-enfant, pour un montant global de près de sept milliards de francs CFA. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de transformation du système de santé du pays.

Selon le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, ce programme d’une durée de deux ans est doté de 14,5 millions de dollars US, dont 10 millions sont consacrés à la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent, et 4,5 millions à la Delivery Unit, structure chargée d’accélérer la modernisation des services de santé.

Soutenu par la Children’s Investment Fund Foundation (CIFF), ce projet vise à améliorer l’accès équitable et durable aux soins, à favoriser la planification familiale et à réduire les risques liés à la maternité et à la naissance. Il contribue également à l’autonomisation des femmes et des adolescents à travers un accès renforcé aux services de santé reproductive.

Le ministre a précisé que cette initiative s’inscrit dans la continuité des réformes structurelles engagées par le gouvernement pour renforcer la santé maternelle, néonatale et infantile, tout en accélérant la digitalisation des services médicaux.

De son côté, Miles Kemplay, directeur exécutif de la CIFF, a salué un partenariat fondé sur un objectif commun : garantir à chaque mère et enfant la possibilité de vivre en bonne santé et de s’épanouir. Il a souligné que les investissements dans la planification familiale et la santé des femmes figurent parmi les plus efficaces pour un développement durable, appelant à un leadership fort et à une formation continue du personnel médical afin d’assurer la réussite du programme.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags