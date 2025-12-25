Trois greffes rénales réussies à l’Hôpital militaire de Ouakam





L’Hôpital militaire de Ouakam a mené avec succès trois opérations de transplantation rénale entre le 23 et le 25 décembre, selon une information communiquée par la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA).



La même source précise que l’état de santé des donneurs comme des receveurs est jugé satisfaisant à l’issue des interventions chirurgicales. Ces greffes ont été rendues possibles grâce à des dons effectués au sein de cercles familiaux proches. Une femme a ainsi donné un rein à son petit frère, un jeune garçon à sa mère, tandis qu’un autre donneur a consenti à une greffe au bénéfice de son oncle.



Pour la DIRPA, ces opérations constituent une illustration concrète de la solidarité familiale qui accompagne ce type d’actes médicaux, tout en mettant en lumière les capacités techniques mobilisées pour leur réalisation.



La direction souligne par ailleurs que ces interventions confirment le niveau d’expertise atteint au plan national dans le domaine de la transplantation rénale, traduisant les compétences des équipes médicales sénégalaises et les avancées enregistrées dans la prise en charge des pathologies rénales.

