Le Sénégal lance la surveillance collaborative des maladies pour renforcer son système sanitaire


Rédigé le Vendredi 22 Août 2025 à 19:18


Ibrahima Sy valide les recommandations de l’atelier national sur la surveillance collaborative des maladies, une approche intégrée pour anticiper les crises sanitaires au Sénégal.


Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Ibrahima Sy, a validé, vendredi à Dakar, les recommandations issues de l’atelier national consacré à la mise en œuvre de la surveillance collaborative des maladies. Cette stratégie est présentée comme une approche « pragmatique et opérationnelle » destinée à renforcer le système de santé du pays.

Lors de la clôture des travaux, le ministre a souligné que cette initiative constitue « une étape clé » pour doter le Sénégal d’un dispositif de surveillance « plus intégré, plus réactif et mieux préparé face aux risques émergents ».

Il a salué la mobilisation des différents acteurs impliqués, notamment la Primature, plusieurs ministères, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Fondation Gates. La surveillance collaborative prolonge le dispositif intégré existant tout en apportant « une nouvelle dynamique » pour améliorer la coordination intersectorielle et l’efficacité des actions de prévention et de riposte.

Selon M. Sy, cette démarche s’inscrit dans la vision de souveraineté sanitaire promue par le président de la République et le Premier ministre dans le cadre de l’agenda « Sénégal 2050 », axé sur le développement du capital humain et l’équité sociale. Il a insisté sur la nécessité d’une synergie d’action à chaque étape de la chaîne de surveillance afin d’anticiper des crises sanitaires « de plus en plus complexes et imprévisibles ».

Le ministre a remercié les partenaires techniques et financiers, en particulier la Fondation Gates et l’OMS, pour leur soutien technique et financier, et annoncé le lancement officiel de la phase de mise en œuvre.

La représentante de la Fondation Gates, Valérie Bemo, a rappelé que huit recommandations ont été adoptées et assuré du soutien de la fondation pour leur concrétisation. Le représentant de l’OMS au Sénégal, Mady Ba, a salué le leadership des autorités sanitaires et qualifié le Sénégal de « pionnier en Afrique de l’Ouest » dans la mise en place de cette démarche fondée sur l’initiative One Health, réaffirmant l’engagement de l’OMS à appuyer le pays face aux menaces sanitaires à venir.



